Госдума одобрила в первом чтении законопроект, упрощающий взаимодействие субъектов электроэнергетики

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 ноября. – Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике», который упрощает взаимодействие субъектов в части технологического функционирования электроэнергетики.Законопроект предполагает исключение не функционирующих механизмов регулирования в электроэнергетике, рассказала Анастасия Бондаренко.«Будет исключено требование о заключении договора оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению до заключения договора по передаче электрической энергии. Это упростит порядок заключения договора с сетевыми организациями для компаний и потребителей, не являющихся плательщиками за услуги по Объединенному диспетчерскому управлению (ОДУ)», – пояснила замминистра.Также предлагается исключить положение, предусматривающее контроль Системного оператора за реализацией инвестпрограмм генерирующих компаний, которое противоречит статьям 21 и 29 Федерального закона «Об электроэнергетике».«Предлагаемые законопроектом изменения позволят комплексно регламентировать технологически взаимосвязанные вопросы надёжности, безопасности в электроэнергетике и качества электрической энергии в рамках единой системы нормативных актов. Предусмотренные законопроектом изменения соответствуют принципам реализации механизма «регуляторной гильотины» и учитывают современную систему нормативного регулирования, формируемую в отрасли», – рассказала Анастасия Бондаренко.Кроме того будут закреплены принципы распределения функций между субъектами оперативно-диспетчерского управления, компаниями и потребителями.«Помимо этого, будет предусмотрена процедура согласования технических решений и мероприятий, направленных на обеспечение надёжного функционирования энергосистемы, а также дополнена норма об установлении законной неустойки за просрочку оплаты услуг по оперативно-диспетчерскому управлению», – добавила она.Проект направлен на уточнение понятийного аппарата, совершенствования порядка взаимодействия энергокомпаний и потребителей энергии, а также унификации отдельных положений ФЗ по итогам сложившейся практики, рассказала Анастасия Бондаренко, представляя законопроект в Госдуме.«В части понятийного аппарата будут уточнены определения таких терминов, как «оперативно-технологическое управление», «оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике», «установленная генерирующая мощность», «установленная генерирующая мощность». Кроме этого, планируется ввести определение «располагаемая генерирующая мощность» и исключить устаревшее понятие «веерное отключение» и неиспользуемое понятие «максимально доступная генерирующая мощность», – пояснила статс-секретарь – замминистра энергетики РФ.

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