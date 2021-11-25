В Совете Федерации обсудили международный и российский опыт гражданства, безгражданства и двойного гражданства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы отметили необходимость дальнейшей доработки законодательства в сфере, регулирующей вопросы гражданства Российской Федерации.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия провел «круглый стол» на тему «Правовые аспекты гражданства, безгражданства и двойного гражданства: международный и российский опыт».

Мероприятие организовано Комитетом СФ по международным делам совместно с Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.

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В работе приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев, ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков, ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым первый заместитель Председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В дискуссии также участвовали представители Администрации Президента РФ, МИД России, МВД России, Общественной палаты РФ, научных и неправительственных организаций (в режиме ВКС).

Как отметил Сергей Кисляк, за последние годы немало сделано для совершенствования законодательства в сфере, регулирующей вопросы гражданства Российской Федерации. «Однако для многих соотечественников этот вопрос продолжает оставаться чувствительным и чрезвычайно важным».

«Необходимо помнить, что сбои в предоставлении гражданства, особенно по бюрократическим причинам, вызывают резкую реакцию в обществе», — подчеркнул Сергей Кисляк.

Владимир Полетаев акцентировал внимание на теме приема в российское гражданство военнослужащих членов их семей, в период прохождения ими службы за пределами нашей страны.

Сергей Кисляк

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«Круглый стол» на тему «Правовые аспекты гражданства, безгражданства и двойного гражданства: международный и российский опыт»

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«Круглый стол» на тему «Правовые аспекты гражданства, безгражданства и двойного гражданства: международный и российский опыт»

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Баир Жамсуев

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«Круглый стол» на тему «Правовые аспекты гражданства, безгражданства и двойного гражданства: международный и российский опыт»

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«Круглый стол» на тему «Правовые аспекты гражданства, безгражданства и двойного гражданства: международный и российский опыт»

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«Круглый стол» на тему «Правовые аспекты гражданства, безгражданства и двойного гражданства: международный и российский опыт»

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«Круглый стол» на тему «Правовые аспекты гражданства, безгражданства и двойного гражданства: международный и российский опыт»

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«Круглый стол» на тему «Правовые аспекты гражданства, безгражданства и двойного гражданства: международный и российский опыт»

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«Круглый стол» на тему «Правовые аспекты гражданства, безгражданства и двойного гражданства: международный и российский опыт»

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Сергей Кисляк

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«Круглый стол» на тему «Правовые аспекты гражданства, безгражданства и двойного гражданства: международный и российский опыт»

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«Круглый стол» на тему «Правовые аспекты гражданства, безгражданства и двойного гражданства: международный и российский опыт»

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«Круглый стол» на тему «Правовые аспекты гражданства, безгражданства и двойного гражданства: международный и российский опыт»

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По мнению Сергея Цекова, при решении вопросов получения российского гражданства необходимо создавать максимально комфортные условия для проживающих за рубежом соотечественников.

Участники «круглого стола» обсудили перспективы дальнейшего развития Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», оформление гражданства Российской Федерации в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ, затронули проблему перераспределения полномочий между МИД России и МВД России.

Отдельно поднята тема оформления гражданства РФ проживающим за рубежом ребенком, один из родителей которого – гражданин нашей страны.

Кроме этого, в сферу внимания парламентариев и экспертов вошли вопросы, касающиеся защиты интересов российских соотечественников за рубежом, проблемы международно-правового регулирования процедуры прекращения гражданства в странах СНГ и правового статуса лиц без гражданства в Российской Федерации, предоставления гражданства Российской Федерации в гуманитарных целях для жителей отдельных территорий иностранных государств, урегулирования вопросов двойного гражданства.

По итогам обсуждения будут вырабатываться рекомендации и, возможно, определенные законодательные инициативы.

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