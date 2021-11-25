В. Матвиенко: Участникам международного сотрудничества необходимо сосредоточиться на обеспечении широкой доступности вакцин

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ выступила в Санкт-Петербурге на международной конференции, организованной МПА СНГ и Европейским бюро ВОЗ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга открыла международной конференции «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития». Мероприятие организовано Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.

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По словам спикера СФ, коронавирус ярко высветил ключевой вызов современности — углубление неравенства. «Среди его проявлений: отсутствие равного доступа к услугам здравоохранения, вакцинам и лекарственным препаратам, ограничения в сфере получения передовых технологий и финансовых ресурсов».

При этом, отметила Валентина Матвиенко, причины неравенства имеют очевидный всем искусственный характер, специально подогреваются заинтересованными политическими силами. «В то время как сама природа вируса, скорость его распространения и его последствия для всей системы международных отношений требуют коллективного ответа. Россия призывает сделать такое сотрудничество реальным, основанным на равных и справедливых началах».

Инновации — ключевой инструмент развития национальных систем здравоохранения. Поэтому важно на международном уровне выработать базовые этические принципы развития и использования цифровых технологий в сфере охраны здоровья граждан

Председатель Совета Федерации напомнила о мощной поддержке усилиям по сдерживанию вируса, которую оказали представители академической науки и фармакологической отрасли. По ее мнению, теперь необходимо сосредоточиться на обеспечении широкой доступности вакцин. «Ряд стран продолжают испытывать трудности в доступе к вакцинам. Это, прежде всего, связано с финансовой составляющей». Решение этой задачи, подчеркнула Валентина Матвиенко, лежит в объединении усилий всех участников международного сотрудничества, в том числе и международных организаций. В качестве примера она привела открытый диалог Европейского регионального бюро ВОЗ и МПА СНГ.

Спикер СФ считает, что немаловажную роль играет и ускорение процесса предквалификации новых вакцин и препаратов со стороны ВОЗ. «Ведь своевременная оценка качества и безопасности позволит поставить вопрос о расширении их применения в рамках международных гуманитарных инициатив и сохранить здоровье большему числу людей».

Валентина Матвиенко также напомнила о российской инициативе проработать вопрос взаимного признания национальных вакцинных сертификатов, что необходимо для возобновления глобальной деловой, туристической активности.

Пандемия в то же время стала мощным драйвером развития технологий и коммуникаций, отметила Председатель СФ. «Инновации — ключевой инструмент развития национальных систем здравоохранения. Поэтому важно на международном уровне выработать базовые этические принципы развития и использования цифровых технологий в сфере охраны здоровья граждан. Найти баланс между соблюдением прав на использование персональных данных и интенсивным развитием технологии».

Международная конференция «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития». Мероприятие прошло в рамках осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств

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Международная конференция «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития». Мероприятие прошло в рамках осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств

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Международная конференция «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития». Мероприятие прошло в рамках осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств

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Международная конференция «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития». Мероприятие прошло в рамках осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств

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Международная конференция «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития». Мероприятие прошло в рамках осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств

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Алексей Майоров

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Международная конференция «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития». Мероприятие прошло в рамках осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств

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Международная конференция «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития». Мероприятие прошло в рамках осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств

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Международная конференция «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития». Мероприятие прошло в рамках осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств

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Международная конференция «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития». Мероприятие прошло в рамках осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств

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Константин Косачев

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Международная конференция «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития». Мероприятие прошло в рамках осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств

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Валентина Матвиенко подчеркнула, что борьба с ковид — это многокомпонентная задача, требующая вдумчивого и системного подхода. «Поэтому в качестве своевременной и важной рассматриваем концепцию «Единого здравоохранения», которая учитывает тесную взаимосвязь между здоровьем человека и миром, в котором он живёт».

Среди важных документов, принятых в рамках СНГ, спикер СФ отметила соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий и план совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней.

Валентина Матвиенко также напомнила о принятой в 2019 году на 141-й Ассамблее Межпарламентского союза резолюции «Достичь всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 году: роль парламентов в обеспечении права на здоровье». «Опираясь на парламентскую дипломатию, мы можем начать глобальную дискуссию о расширении социально-экономических прав и социальных гарантий. Законодательно поддержать механизмы по обмену опытом в социальной сфере и в здравоохранении», — подчеркнула Председатель СФ.

Спикер СФ считает, что не теряют своей правовой актуальности и такие вопросы, как миграционные процессы в период пандемии, защита от финансовых рисков при оказании медицинской помощи, формирование инфекционной культуры современного общества.

С докладом также выступил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. «Сейчас, спустя два года после начала пандемии, ясно, что инвестиции в здоровье – это инвестиции в экономический рост, защиту окружающей среды, сокращение бедности и укрепление справедливости».

По его словам, всеобщий охват услугами здравоохранения является инвестицией в человеческий капитал и ключом к выполнению Целей в области устойчивого развития. «В свете пандемии актуальными стали инициативы, касающиеся вопросов охраны психического здоровья, расширения возможностей цифровизации здравоохранения, повышения иммунизации и адаптации услуг к потребностям населения, формирования культуры здоровья».

Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагиба Гафарова отметила важность проведения конференции в контексте пандемии. «Распространение коронавируса сделало необходимостью обеспечение всеобщего охвата услуг здравоохранения». Доступность лечения для всех стало одной из ключевых задач на сегодняшний день, сказала Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. «Повышение качества и объема инвестиций в здравоохранение во всех странах, активизация работы на национальном уровне еще больше помогут приблизить мир к достижению этой цели». Сагиба Гафарова также подробно рассказала о ситуации в национальной системе здравоохранения Азербайджана.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева отметила готовность страны делиться опытом в сфере достижения целей устойчивого развития по здравоохранению и заинтересованность в изучении передового опыта стран-партнеров в разработке профилактических мероприятий, в том числе по борьбе с коронавирусом, распространением инфекционных и наследственных заболеваний.

Принимая во внимание высокую востребованность темы конференции, Танзила Нарбаева предложила проводить подобный форум на регулярной основе.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова считает, что в условиях распространения инфекционных болезней в глобализированном мире успешно противостоять вызовам возможно лишь в рамках единого международного подхода. Она призвала создать систему полноценного обеспечения пандемической готовности и реагирования. «В приоритете – установление устойчивых контактов и обмен наилучшими практиками. При этом задача парламентариев – создать надежную и прозрачную законодательную базу для регулирования механизмов реагирования и обеспечения эффективного применения законов в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения».

Заместитель председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Аскар Шакиров подчеркнул, что ПА ОБСЕ уделяет большое внимание достижениям целей устойчивого развития. «Одно из важных направлений этой работы — обеспечение здоровья и благополучия людей, всеобщего охвата услуг здравоохранения». По словам заместителя председателя ПА ОБСЕ, пандемия показала тесную взаимосвязь вопросов здравоохранения с экономической устойчивостью и всеобъемлющей безопасностью. Аскар Шакиров остановился на мероприятиях и мерах, которые ПА ОБСЕ реализует для решения этих задач.

В конференции приняли участие заместитель Министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, региональный директор Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по Европейскому региону Биргитте Бишофф Эббесен, руководитель парламентской делегации Республики Молдова в МПА СНГ Владимир Боля, глава делегации Национальной Ассамблеи Турецкой Республики в Парламентской ассамблее Средиземноморья Атай Услу, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, заместитель главы Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове по вопросам оперативной деятельности Франсиско Хавьер Сеперо Гарсиа.

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