В. Матвиенко: Россия последовательно выступает за отмену любых ограничений доступа к лекарствам и медицинским технологиям, к вакцинации населения

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела встречу с руководителем Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга встретилась с руководителем Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге. Беседа состоялась в Санкт-Петербурге «на полях» Международной конференции «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития», организованной МПА СНГ.

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Валентина Матвиенко отметила, что Ханс Клюге является авторитетным экспертом высочайшего уровня. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что Россия последовательно поддерживает ВОЗ и выступает за сохранение ведущей роли Организации в международном сотрудничестве в сфере здравоохранения.

«Россия очень высоко ценит роль Всемирной Организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом», — сказала Валентина Матвиенко. По ее словам, самые острые вопросы, которые стоят сейчас, – это доступ к вакцинированию, взаимное признание вакцин, снятие барьеров, ограничений, недопущение политизации, обеспечение всех средствами защиты, тестами, вакцинами. «Пандемия как ничто другое показала важность международного сотрудничества. Сегодня ни одна страна мира не может обеспечить национальный иммунитет самостоятельно. Это можно сделать только общими усилиями – в результате всеобщего вакцинирования».

Валентина Матвиенко напомнила, что Россия последовательно выступает за отмену любых ограничений доступа к лекарствам, медицинским технологиям, вакцинации. Она призвала развивать и расширять международное сотрудничество. «Только так мы сможем победить пандемию. Мы всегда открыты к совместным инициативам и предложениям». «Российская вакцина «Спутник V» признана уже 71 страной мира, поставки осуществляются в 34 страны. Мы предложили не только поставку вакцин, но и возможность производства в тех странах, которые в этом заинтересованы».

Валентина Матвиенко встретилась с руководителем Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге

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Валентина Матвиенко встретилась с руководителем Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге

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Валентина Матвиенко встретилась с руководителем Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге

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Валентина Матвиенко встретилась с руководителем Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге

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Валентина Матвиенко встретилась с руководителем Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге

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Валентина Матвиенко встретилась с руководителем Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге

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При этом спикер СФ отметила недопустимость дискриминации вакцин, «Думаю, что эти решения принимаются под давлением заинтересованных фармацевтических компаний и определенных политических сил, что особенно чувствительно в период пандемии. Это приводит к дополнительным ограничениям, в том числе туристических поездок, бизнес-контактов. Рассчитываем в этом вопросе на ответственную позицию ВОЗ».

В России продолжается разъяснительная работа о пользе вакцинации, в последнее время прививочная кампания идет более активными темпами, сказала глава СФ. Она также проинформировала о мерах, применяемых по поддержке граждан и бизнеса в период распространения коронавируса.

Ханс Клюге отметил важность расширения международного взаимодействия в борьбе с коронавирусом, дал позитивную оценку усилиям российской стороны.

В ходе беседы также был затронут вопрос «миграционного кризиса» на границе Беларуси и Польше, где с гуманитарной миссией побывал представитель ВОЗ.

Во встрече приняли участие заместитель Председатель СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

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