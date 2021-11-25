В. Матвиенко вновь избрана Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ

Source: Russia – Council of the Federation

В Санкт-Петербурге в Таврическом дворце состоялось очередное заседание Совета МПА СНГ.

На заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) согласно Регламенту организации обсуждался вопрос о Председателе Совета МПА СНГ. Члены Совета Ассамблеи вновь избрали на эту должность Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Ее кандидатуру представила Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагиба Гафарова.

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Председатель Совета Федерации, Председатель Совета МПА СНГ отметила, что роль и вес МПА СНГ в мире растет, повышается к ней внимание международных организаций, включая ООН и ВОЗ. По словам Валентины Матвиенко, каждый год расширяется взаимодействие в экономической, а также в гуманитарной сферах, в области культуры и образования, реализуются проекты, инициируемые национальными делегациями стран СНГ.

Участники Совета обсудили повестку пятьдесят третьего пленарного заседания МПА СНГ, организацию наблюдения за выборами в государствах–участниках Содружества Независимых Государств, а также план работы МПА СНГ на 2022 год. По организационным вопросам работы сессии выступил Генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

Члены Совета заслушали информацию о решениях Совета глав государств СНГ от 15 октября 2021 г. и Совета глав правительств СНГ от 12 ноября 2021 г. Ее представил Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова информировала о ходе председательства страны в СНГ 2021 году.

Заседание Совета МПА СНГ

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил с докладом о ходе подготовки Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу. Сенатор напомнил, что идея проведения мероприятия зародилась на площадке МПА СНГ. В конференции, организованной Межпарламентским союзом в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, планируется участие глав государств, руководителей парламентов и религиозных лидеров.

Константин Косачев подчеркнул, что организаторы считают неправильным проведение этого крупнейшего международного форума в гибридном или дистанционном форматах. «Поэтому, учитывая сложную ситуацию с пандемией COVID-19 в мире и в России, принято решение, что Всемирная конференция, которая была запланирована на 16–18 мая 2022 в Санкт-Петербурге, будет перенесена на более поздние сроки». Заместитель Председателя СФ заверил участников Совета МПА СНГ в том, что работа по подготовке конференции будет продолжена.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия проинформировал об итогах проведения девятого Невского международного экологического конгресса. Сенатор отметил, что конгресс получил высокую оценку парламентариев, ученых, представителей промышленности и общественности. Он назвал Невский конгресс эффективной площадкой для открытого обсуждения проблем охраны окружающей среды и поиска подходов к их решению на пути к устойчивому развитию государств Содружества и других стран мира.

Алексей Майоров обратил внимание на то, что в итоговой резолюции конгресса сформулированы рекомендации по формированию международных и национальных стратегических документов, по управлению водными и лесными ресурсами, по вопросам в сфере «зеленой» энергетики, климатической политики и «зеленого финансирования», по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также в документе затронуты вопросы в сфере экологического просвещения, развития экотуризма и экологии Арктики.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области рассказала членам Совета МПА СНГ об итогах проведения третьего Евразийского женского форума. По ее словам, форум в очередной раз подтвердил статус одной из самых авторитетных международных дискуссионных площадок. «Форум показал, что женщины мира выступают за сотрудничество и взаимопомощь, вносят вклад в развитие международных отношений, экономику, социальную сферу».

Среди наиболее значимых итогов форума сенатор назвала поддержку предложения Председателя СФ о создании постоянного координационного механизма на платформе Форума для активных участниц «женской двадцатки», создание по инициативе России Международного клуба победителей и участников Международного конкурса женских предпринимательских проектов АТЭС (APEC BEST AWARD), презентацию Женского делового альянса БРИКС.

Также Елена Перминова выступила по теме финансирования деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

В обсуждении вопросов повестки дня заседания Совета МПА СНГ приняли участие Председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян, Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Аскар Шакиров, заместитель Торага Жокоргу Кенеша Кыргызской Республики Аида Касымалиева, руководитель парламентской делегации Республики Молдова в МПА СНГ Владимир Боля. В формате видеоконференции в заседании участвовал Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали.

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