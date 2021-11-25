Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#Министерство обороны#Космодромы#Плесецк25.11.2021 04:13

Второй «Союз» за сутки

По информации информационных агентств, Воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с военным аппаратом с космодрома Плесецк, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России.

«В четверг, 25 ноября, в 04 часа 09 минут мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1Б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Согласно данным военного ведомства, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета «Союза-2.1Б».

Обновлено в 04:24 мск

«Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ в составе разгонного блока „Фрегат“ и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время — 04 часа 18 минут мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя „Союз-2.1б“», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что вывод космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» займет несколько часов.

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