Source: Russia – Council of the Federation

Югра – регион, который гармонично развивается во многих направлениях, и сегодня это отнюдь не только нефтегазовый сектор, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Александр Новьюхов НовьюховАлександр Вячеславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках поездки в регион принял участие в заседании окружной Думы.

Александр Новьюхов в рамках поездки в регион принял участие в заседании окружной Думы

В ходе мероприятия губернатор Югры Наталья Комарова КомароваНаталья ВладимировнаГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представила отчет о работе правительства региона за 2021 год, выступила с инвестиционным посланием, а также обращением к представителям общественности и депутатам.

Как отметил Александр Новьюхов, в обращении затронуты вопросы сохранения здоровья и благополучия людей, трудозанятости, развития жилищно-коммунального комплекса, нефтегазовой отрасли, охраны окружающей среды, молодежной политики, поддержки гражданских инициатив.

«Наш регион гармонично развивается во многих направлениях. Сегодня это отнюдь не только нефтегазовый сектор. Новые инвестиционные и экологические проекты, широкое развитие информационно-коммуникационных технологий, поддержка гражданских инициатив — те направления, где автономный округ является лидером. Уверен, что заданный курс развития региона будет продолжен», — подчеркнул сенатор.

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