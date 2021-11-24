Ю. Валяев посетил Октябрьский район ЕАО

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил вопросы развития приграничных территорий.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области в ходе поездки в регион обсудил проблемы удаленных территорий на встрече с председателем и работниками администрации Октябрьского района.

Развитие приграничных территорий — это вопросы государственной безопасности

«Развитие приграничных территорий — это вопросы государственной безопасности. Требуется актуальная, взвешенная программа регионального и федерального уровня», — сказал сенатор.

Также парламентарий побывал в многопрофильном лицее, где готовят востребованных специалистов в пищевой, строительной, сельскохозяйственной отраслях. Он отметил, что благодаря участию в региональных программах существенно обновилась материальная база школ, и многопрофильного лицея.

Юрий Валяев посетил Октябрьский район ЕАО

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Юрий Валяев посетил Октябрьский район ЕАО

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Юрий Валяев посетил Октябрьский район ЕАО

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Юрий Валяев посетил Октябрьский район ЕАО

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Юрий Валяев посетил Октябрьский район ЕАО

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Посетив крестьянско-фермерское хозяйство уроженки Октябрьского района Тамары Юрченко, сенатор подчеркнул, что жители области активно участвуют в развитии сельского хозяйства и вполне оправданно рассчитывают на поддержку региональных властей.

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