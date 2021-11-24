Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание на тему «Кадровое обеспечение мебельной деревообрабатывающей промышленности».

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела выездное заседание Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при профильном Комитете СФ при содействии Комитета по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Торгово-промышленной палаты РФ на тему «Кадровое обеспечение мебельной деревообрабатывающей промышленности». Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

В ходе совещания были рассмотренные актуальные вопросы подготовки рабочих кадров для отрасли.

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«Одна из основных проблем лесного комплекса – это кадры», — подчеркнула Татьяна Гигель. В этой связи сенатор привела несколько показателей кадрового обеспечения отрасли. По данным 2020 года, доля работников с профильным образованием в отрасли составила примерно 50 проц. «Молодёжь со специальным образованием в отрасль идет не очень охотно. Ежегодный выпуск специалистов с высшим и среднем образованием составляет 10 тысяч человек при текущей потребности 16 тысяч человек. Потребность в кадрах среднего звена — 12 тысяч человек».

Сегодня имеются серьезные проблемы в системе среднего профессионального образования. Ощущается кадровый дефицит рабочих профессий, в том числе в мебельной и деревообрабатывающей промышленности

По словам парламентария, этой теме профильный Комитет Совета Федерации, Экспертно-консультативный совет по лесному комплексу уделяет самое пристальное внимание. «Мы неоднократно говорили о проблемах высшего образования в лесном комплексе. Сегодня имеются серьезные проблемы в системе среднего профессионального образования. Ощущается кадровый дефицит рабочих профессий, в том числе в мебельной и деревообрабатывающей промышленности».

Татьяна Гигель подчеркнула, что вопросу подготовки рабочих кадров уделяется большое внимание на законодательном и правительственном уровне. Так, Правительством РФ еще в 2015 г. подписано Распоряжение «О популяризации рабочих специальностей», действует Национальный проект «Образование», ведет работу Национальный совет по профессиональным квалификациям при Президенте РФ и действует отраслевой Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

«Но, несмотря на предпринимаемые усилия, постоянно приходится выслушивать обоснованные жалобы бизнеса на нехватку квалифицированных кадров с одной стороны, а с другой стороны, образовательные учреждения, в свою очередь, говорят о сложностях выпускников, связанных с трудоустройством», — отметила парламентарий.

Татьяна Гигель считает, что важно понять, в какой момент происходит разрыв цепочки подготовки работника и его дальнейшего трудоустройства. «Какие меры нам необходимо предпринять для эффективного взаимодействия всех участников этого процесса, какую помощь в этом вопросе может оказать бизнес. Перед нами стоит задача установить, почему в отрасли имеются всего пять центров оценки квалификации, при этом они имеют единичные заказы от предприятий на проверку профессионального уровня своих сотрудников».

Сенатор указала, что есть положительные примеры эффективной деятельности по подготовке кадров, например, отраслевые чемпионаты движения ворлд скиллс.

Как сообщила Татьяна Гигель, по итогам работы совещания будут подготовлены рекомендации и направлены в соответствующие исполнительные органы власти. Также рекомендации будут разосланы всем участникам совещания. «Надеемся, что подобные регулярные встречи дадут желаемый эффект, и мы с вами выработаем алгоритмы решения озвученных проблем», — сказала сенатор.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы внедрения современных методов подготовки специалистов, эффективного использования опыта, накопленного в отрасли.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Вера Хмырова, заместитель руководителя Рослесхоза Михаил Клинов, представители Торгово-промышленной палаты РФ, научного и отраслевого сообщества.

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