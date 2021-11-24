Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#МКС24.11.2021 09:28

Специалисты продолжают контролировать сближение фрагмента ракеты Falcon 9 с МКС

Сотрудники Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») продолжают контролировать ситуацию со сближением 25 ноября 2021 года в 07:18 по московскому времени фрагмента ракеты-носителя Falcon 9 с Международной космической станцией.

По данным российских специалистов, минимальное расстояние между МКС и данным объектом составит более 5,3 км. Ситуация находится под контролем.

Станция и экипаж 66-й долговременной экспедиции работает в обычном режиме. По состоянию на 24 ноября 2021 года данный фрагмент не представляет угрозы для МКС, проведение манёвра уклонения не требуется.

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