Промышленное производство в октябре 2021 года

Source: Russian Federation State Statistics Service

Выпуск продуктов питания в октябре 2021 года увеличился на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с сентябрем 2021 года рот составил (+)6,3%.

Всего за десять месяцев 2021 года выпущено продукции на 2,1% больше, чем за январь–октябрь 2020 года.

Производство круп, хлебобулочных и макаронных изделий в целом выросло по сравнению с сентябрем 2021 года и аналогичным периодом прошлого года.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 766 тыс. т, что на 0,6% больше, чем в октябре 2020 года, и на 1,1% больше, чем в сентябре 2021 года. Однако за десять месяцев 2021 г. ее выпуск снизился на 4,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,7 млн т.

Выпуск макаронных изделий в октябре составил 139 тыс. т, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 13,7% больше, чем в сентябре 2021 года.

Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 444 тыс. т, что на 0,8% меньше, чем в октябре 2020 года, и на 0,1% меньше, чем в сентябре 2021 года. В целом за десять месяцев 2021 года их произведено 4,3 млн т, что на 3,3% меньше, чем за январь-октябрь прошлого года.

Производство риса составило 56,8 тыс. т, что на 3,7% больше, чем в октябре прошлого года, и в 1,5 раз больше, чем в сентябре 2021 года. Гречки – 49,6 тыс. т, что на 2,8% больше, чем в октябре прошлого года, и на 41,5% больше, чем в сентябре этого года.

Выросло производство рафинированных масел и их фракций, однако снизилось производство нерафинированных масел по сравнению с октябрем 2020 года.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в октябре изготовлено 506 тыс. т, что в 2 раза больше, чем в сентябре этого года, но на 12,3% меньше, чем в октябре 2020 года. Всего за десять месяцев его произведено 4,0 млн т., что на 17,9% меньше, чем за январь–октябрь 2020 года.

Рафинированного подсолнечного масла и его фракций изготовлено 259 тыс. т, что на 5,9% больше, чем в октябре прошлого года, и на 50,0% больше, чем в сентябре 2021 года. Всего за десять месяцев 2021 года его произведено 1,8 млн т, что на 15,0% меньше, чем за январь–октябрь 2020 года.

Увеличилось производство сахара и шоколадных изделий.

Белого свекловичного сахара в октябре изготовлено 1,5 млн т, что в 1,5 раза больше, чем в сентябре 2021 года, но на 2,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За десять месяцев 2021 года его произведено 3,5 млн т, что на 11,5% меньше, чем за январь–октябрь 2020 года.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 204 тыс. т, что на 6,4% больше, чем в октябре 2020 года, и на 9,1% больше, чем в сентябре 2021 года. За десять месяцев 2021 года всего произведено 1,6 млн т, что на 6,9% больше аналогичного периода прошлого года.

Производство молочной продукции.

Молока выпущено 480 тыс. т, что на 1,8% больше, чем в октябре 2020 года, и на 5,6% больше, чем в сентябре 2021 года. Производство молока за десять месяцев 2021 года составило 4,6 млн т, что на 0,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Масла сливочного произведено 22,6 тыс. т, что на 12,1% больше, чем в октябре 2020 года, и на 1,7% больше, чем в сентябре 2021 года. За десять месяцев этого года его выпущено 229 тыс. т, что на 2,3% меньше, чем за январь–октябрь 2020 года.

Сметаны изготовлено 45,4 тыс. т, что на 5,3% больше объемов производства октября 2020 года и на 1,0% больше сентября 2021 года. Творога – 41,4 тыс. т (больше, чем в октябре 2020 года на 1,2%, и на 2,6% больше, чем в сентябре 2021 года). Сыров – 53,5 тыс. т (рост к октябрю 2020 года составил (+)9,7%, а к сентябрю 2021 года – (+)5,1%).

Производство мясной продукции.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных произведено 267 тыс. т, что на 0,3% больше, чем в октябре 2020 года, и на 3,0% больше, чем в сентябре 2021 года. За десять месяцев 2021 года производство составило 2,5 млн т, что соответствует уровню производства десяти месяцев прошлого года.

Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 240 тыс. т, что на 1,0% меньше, чем в октябре 2020 года, но на 2,7% больше, чем в сентябре 2021 года. Говядины и телятины – 26,7 тыс. т, что на 14,0% больше, чем в октябре 2020 года, и на 6,4% больше, чем в октябре 2021 года.

Охлажденного мяса птицы произведено 271 тыс. т, что на 1,7% меньше, чем в октябре 2020 года, но на 1,5% больше, чем в сентябре 2021 года.

Вареных колбасных изделий выпущено 139 тыс. т, что на 4,0% больше, чем в октябре 2020 года, но на 3,2% меньше, чем в сентябре 2021 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или замороженных выпущено 370 тыс. т, что на 2,8% больше, чем в октябре 2020 года, и на 1,8% больше, чем в сентябре 2021 года. Всего за десять месяцев 2021 года их изготовлено 3,6 млн т, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Производство рыбной продукции.

Мороженой рыбы в октябре произведено 218 тыс. т, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,2% больше, чем в сентябре 2021 года. За десять месяцев 2021 года ее изготовлено 2,5 млн т, что на 3,1% меньше, чем в январе–октябре 2020 года.

Филе рыбного мороженого выпущено 16,9 тыс. т, что больше показателей октября прошлого года и сентября 2021 года на 8,7% и 24,6% соответственно. Свежего или охлажденного рыбного филе – 296 т, что на 26,6% меньше, чем в октябре 2020 года, но на 8,9% больше, чем в сентябре 2021 года.

Рыбных консервов произведено 63,9 млн условных банок, что выше показателей октября 2020 года и сентября 2021 года на 8,3% и 27,6% соответственно.

Рыбных пресервов выпущено 28,0 млн условных банок, что выше показателей октября 2020 года и сентября 2021 года на 14,4% и 12,9% соответственно.

Производство напитков.

Минеральной природной питьевой воды розлито 0,5 млрд полулитров, что на 23,0% выше показателей октября 2020 года, но ниже показателей сентября 2021 года на 6,7%. Питьевой воды, в том числе газированной, розлито 0,7 млрд полулитров, что меньше, чем в октябре 2020 года на 5,2%, и на 5,5% меньше, чем в сентябре 2021 года. Пива – 58,7 млн декалитров, что выше показателя октября 2020 года на 5,7%, но ниже показателя сентября 2021 года на 7,8%.

По данным Росалкогольрегулирования, производство водки выросло по сравнению с октябрем 2020 года на 11,5%, составив 7,7 млн декалитров, коньяка – на 9,6%, составив 876 тыс. декалитров, а производство вин снизилось на 20,9% до 2,5 млн декалитров.



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