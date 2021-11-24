Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#Причал#Прогресс М-УМ24.11.2021 16:16

«Причал» летит к МКС

В среду, 24 ноября 2021 года, в 16:06:35 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с узловым модулем «Причал» в составе грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ». Через 563 секунды он отделился от третьей ступени носителя, затем раскрылись его солнечные батареи и антенны.

Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к управлению полётом нового корабля-модуля. По телеметрической информации, ракета в штатном режиме вывела его на целевую орбиту со следующими параметрами:

Период обращения — 88,58 мин;

наклонение орбиты — 51,67 град;

минимальная высота орбиты — 193,00 км;

максимальная высота орбиты — 240,00 км.

Автономный полет к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме, а стыковка к многоцелевому лабораторному модулю «Наука» ожидается 26 ноября 2021 года в 18:26 мск (±3 мин). Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) и космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

Перед прибытием нового модуля необходимо подготовить стыковочный узел модуля «Наука», к которому сейчас пристыкован грузовой корабль «Прогресс МС-17». На 25 ноября в 14:23 мск запланирована его расстыковка вместе с переходной проставкой, которая обеспечивает стыковку транспортных кораблей серии «Союз МС» и «Прогресс МС». Таким образом, у многоцелевого лабораторного модуля появится возможность штатной стыковки с прибывающим узловым модулем «Причал».

Корабль-модуль «Прогресс М-УМ» доставит на Международную космическую станцию 700 кг грузов: ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания.

Узловой модуль «Причал» представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями, обеспечивающими выполнение его задач. Он предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Дальнейшее его развитие обеспечивается за счет стыковки к узловому модулю транспортных систем, в том числе и перспективных.

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