По всей стране проходит подготовка к Всероссийскому фестивалю «Игры ГТО»

Source: Russia Ministry of Sport

С 8 по 12 декабря 2021 года в Белгороде на базе многофункционального комплекса «Белгород Арена» пройдёт Всероссийский фестиваль «Игры ГТО». В настоящее время по всей стране проходят отборочные этапы к этим соревнованиям. Заявки подали сотни физкультурников. Фестиваль чемпионов ГТО собирает команды, в которые войдут сильнейшие спортсмены-любители, способные выполнять нормативы ГТО на максимально возможный результат.

От Самарской области в этом году на соревнования поедут и участники первых Игр ГТО в Кисловодске, которые хотят вновь посоревноваться с сильнейшими значкистами ГТО.

«Мы – чемпионы!» – с таким лозунгом к тренировкам подошли атлеты из Магнитогорска, которые в самое ближайшее время будут представлять Челябинскую область на Играх ГТО. Отбор проходил в необычном формате: помимо командных соревнований среди муниципальных образований региона, участникам предложили попробовать силы в соревновании «Иду на рекорд». Оно является личным и состоит из одного или нескольких из заявленных видов: подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири на 16 кг, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, бег на короткую и длинную дистанцию.

В Калужской области в тир-манеже ГБУ КО «СШ «Многоборец» состоялся Фестиваль ГТО «Игры сильнейших». Значкисты VI-VIII ступени прибыли на соревнования, чтобы продемонстрировать отличную физическую подготовку и рекордные результаты по заявленным дисциплинам. Поклонники здорового образа жизни состязались в таких видах испытаний комплекса ГТО, как подтягивание из виса на высокой или низкой перекладине, наклон вперед из положения? стоя на гимнастической скамье, бег на 60 метров, и эстафета «Гонка сильнейших».

Приамурье уже выбрало лучших спортсменов. В отборочных соревнованиях приняли участие команды из 13 муниципалитетов. В состав каждой вошли лучшие значкисты своего района. Участники показали отличные результаты. Например, 42-летний тренер по боксу из Белогорска Михаил Крючко отжался 157 раз.

«Я занимаюсь спортом с юношества. Работаю тренером по боксу в Белогорске уже 20 лет. Преподаю общую и специальную физическую подготовку. Поддерживаю форму силовой подготовкой, бегом, — рассказал Михаил Крючко. — Детям хочу передать свой спортивный опыт, показать пример. В планах у меня третий раз подтвердить высшую спортивную категорию. Обстановка на фестивале была очень теплая, своеобразная дружеская конкуренция. Когда я отжался на рекорд, весь манеж аплодировал».

Единственной представительницей из Тынды и чемпионкой стала начальник управления муниципального имущества столицы БАМа Ирина Мудренко. Она победила во всех видах испытаний.

«В соревнованиях такого рода я участвовала впервые. Более того, я первая и единственная участница из Тынды. В спорте я с детства. Стараюсь приобщать к тренировкам своих детей и сотрудников, — делится впечатлениями Ирина. — Я очень переживала на фестивале. Когда победила, испытала чувство гордости за себя и за свой город. Дети и мама очень меня поддерживали. Цель нашей команды — выдвинуть Амурскую область в призеры. Теперь только вперед! Только за победой!»

В Южно-Сахалинске сформирована команда из шести спортсменов, которая отправится отстаивать честь своей области на всероссийский этап в Белгород. В прошлом году Сахалин показал высокую планку в Кисловодске среди других регионов, команда заняла четвёртое место.

Всероссийский фестиваль «Игры ГТО» будет проводиться в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённым Минспортом России и Роспотребнадзором.

Пресс-служа Минспорта России

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