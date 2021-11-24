Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Гвианский космический центр#Galileo24.11.2021 13:25

Подготовка к 26-му пуску «Союза» в Гвиане идет по графику

На стартовом комплексе «Союз» Гвианского космического центра специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») проводят проверку мостового крана мобильной башни обслуживания перед прибытием космической головной части и заправочного оборудования.

Российские специалисты также осуществляют продувку коммуникаций комплекса. Кроме того, проведены инспекция башни и тренировка стартового расчета по действиям при экстренной эвакуации.

Накануне космические аппараты «Галилео» и разгонный блок «Фрегат» были доставлены в зону S3B для проведения сборки космической головной части. В соответствии с графиком подготовки российские специалисты и представители заказчика запуска приступили к операциям по установке аппаратов на диспенсер и сборке головной части.

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