Первые открытия сельскохозяйственной микропереписи

Source: Russian Federation State Statistics Service

Сельскохозяйственной микропереписью удалось охватить почти половину личных подсобных хозяйств граждан и все крупные и средние сельхозпредприятия, некоммерческие товарищества и фермерские хозяйства. С дистанции сошли всего 8 планшетов из 35 тыс. устройств, задействованных при обходе. Росстат подводит первые организационные итоги прошедшего минувшим летом масштабного статистического обследования.

Совещание по итогам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года с участием руководства Росстата и его территориальных органов проходит в Казани 23-24 ноября.

«Проделана огромная сложная работа в сжатые сроки. Итоги сельскохозяйственной микропереписи позволят разработать перспективные территориальные схемы развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, что принципиально важно для эффективного управления», – отметил в приветственном слове участникам совещания Марат Зяббаров, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Прошедшей в августе 2021 года сельскохозяйственной микропереписью были охвачены все крупные и средние сельхозпредприятия, некоммерческие товарищества, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством. Кроме того, переписчиками были собраны данные о почти половине личных подсобных хозяйств страны.

«Фактически в рамках сельскохозяйственной микропереписи по Российской Федерации было охвачено порядка 46% личных подсобных хозяйств граждан. При этом законодательная норма предусматривает выборку не менее 30% объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Поэтому масштабы этой переписи, несмотря на приставку “микро”, – весьма существенные», – подчеркнула Наталья Шашлова, начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Росстата.

К сбору данных по личным подсобным хозяйствам граждан было привлечено 45 тыс. переписных работников. В подавляющем большинстве это были женщины.

«Для проведения сельскохозяйственной микропереписи было организовано 35 тыс. счетных и более 2 тыс. переписных участков. Было задействовано 45 тыс. человек переписного персонала. Более 87% из них были женщины», – рассказала Наталья Шашлова.

Примечательно, что именно на сельскохозяйственной микропереписи в полевых условиях были впервые опробованы российские планшетные компьютеры, разработанные для проведения Всероссийской переписи населения.

«В переписные листы на планшетных компьютерах было заложено более 200 правил формально-логического контроля. Это позволило уже на стадии введения информации исключить подавляющее большинство ошибок и неточностей. Существенных системных проблем при работе с планшетами выявлено не было. Из 35 тыс. задействованных на микропереписи устройств по ее итогам выбыло всего 8 единиц, все остальные планшеты в дальнейшем успешно использовались уже в ходе переписи населения», – рассказала Наталья Шашлова.

Неожиданными открытиями сельскохозяйственной микропереписи поделилась руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

«Одним из открытий микропереписи 2021 года стало выращивание в Татарстане страусов и деревьев грецкого ореха. Доля заброшенных земельных участков в республике, по предварительным данным, составила порядка 5% от общего количества объектов данной категории. Мы видим увеличение объектов переписи и общей площади участков, но, к сожалению, наблюдается снижение поголовья сельскохозяйственных животных», – отметила Наталья Гатауллина.

Первые оперативные итоги сельскохозяйственной микропереписи по Российской Федерации и субъектам РФ будут опубликованы Росстатом уже в декабре 2021 года. Окончательные итоги по Российской Федерации, субъектам РФ и муниципальным районам станут известны в IV квартале 2022 года.

MIL OSI