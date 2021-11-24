Павел Сорокин: «Улавливание углерода становится неотъемлемой частью прогресса в любой отрасли»

Source: Russia Ministry of Energy

Ханты-Мансийск (ХМАО), 24 ноября. – Российский нефтегазовый сектор в ближайшие десятилетия претерпит значительные изменения и, во многом, будет интегрирован со смежными отраслями энергетики за счет участия в программах улавливания углерода. Об этом сообщил Павел Сорокин во время участия в формате видеосвязи в панельной дискуссии «Технологическое развитие нефтегазовой отрасли Российской Федерации» в рамках научно-практической конференции «Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири».

«С учетом тех трендов, которые мы наблюдаем в мире, скоро невозможно будет представить существование ни одного сектора экономики без тесной увязки с другим. То же улавливание углерода становится неотъемлемой частью прогресса в любой отрасли, в том числе и в нефтегазе, и под его воздействием отрасль претерпит значительные изменения», – подчеркнул он. Для ответа на текущие тренды в мировой энергетике России, по его словам, необходимо стимулировать собственные компании, в том числе за счет создания возможности монетизации закачивания углерода в пласт.

«В дальнейшем – это обеспечение закачки в существующие резервуары, возможно с транспортировкой на место закачки из других мест, таких как ТЭЦ, крупные заводы и создание нового денежного потока от такой деятельности», – сообщил Павел Сорокин.

Другой важный вызов для отрасли – технологический, связанный в том числе с усложнением добычи и, соответственно, с необходимостью разработки собственных технологий гидроразрыва пласта (ГРП), продолжил замминистра.

«Сейчас нами, совместно с коллегами из других ФОИВов, продолжается планомерная работа по повышению уровня локализации создаваемых «флотов» ГРП. К концу года планируется завершение работ по созданию прототипа первого образца флота, который будет на 80% состоять из российских комплектующих. Далее этот уровень будет повышаться. Сейчас стоит ключевая задача отработки российских комплектующих, повышения их практической надежности до требуемых значений, создание российских элементов гидросистемы и автоматической коробки передач для работы на насосных установках. Уже в следующем году начнутся стендовые испытания «флотов». Сейчас у нас в России работает более 100 «флотов». С учетом среднего возраста и расширения добычи из ТРИЗ ожидаем потребность до 3-5 новых образцов в год. Это очень перспективный и критически важный для нас сегмент».

31.05.2021

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