Павел Сорокин рассказал о планах по развитию энергетики Дальнего Востока

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 ноября. – Павел Сорокин во время участия в формате видеосвязи в заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации рассказал о ключевых направлениях развития энергетики на Дальнем Востоке России.

Как отметил замминистра, значительную роль в развитии регионов здесь играет нефтегазовая отрасль. Так, на территории ДФО работает нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан», протянут газопровод «Сила Сибири», проходит модернизацию ряд нефтеперерабатывающих заводов и планируются новые производства, которые полностью обеспечат местный спрос в топливе.

Говоря о будущем потенциале развития, Павел Сорокин упомянул ведущуюся работу по газификации регионов Дальнего Востока, реконструкции газопровода Кысыл-Сыр в Якутии и строительство Амурского ГПЗ и Амурский ГХК.

«Эти проекты позволят существенно повысить валовый продукт регионов, нарастить выпуск химической продукции, несырьевой экспорт. Также на Сахалине рассматривается возможность создания водородной долины, что позволит сформировать в регионе концентрацию новых прорывных технологий, сформировать источники новой энергии, которые в будущем могут занять существенную долю в мировом энергобалансе» – перечислил заместитель Министра.

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