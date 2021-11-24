Source: Russia – Council of the Federation

Всего в творческом мероприятии приняли участие 34 воспитанника детских домов Костромской области.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области поздравил юных костромичей — победителей конкурса рисунков, посвященного 80-летию «Дороги жизни». Конкурс был инициирован Комитетом СФ по науке, образованию и культуре и организован при содействии Благотворительного фонда «Будущее сейчас».

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Памятную дату с момента открытия «Дороги жизни» страна отмечает 22 ноября. В Великую Отечественную войну 30-километровая трасса по льду Ладожского озера связала блокадный Ленинград с Большой землей.

Одним из главных символов событий тех лет стали «полуторки» — грузовые автомобили, которые в блокаду эвакуировали людей и перевозили продовольствие. Именно их ребята изобразили на своих рисунках.

Сенатор напомнил, что Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на мероприятии, посвященном установке автомобиля в музее «Прорыв блокады Ленинграда» высоко оценила вклад «полуторки» в дело Победы.

«Легендарная «полуторка» — один из главных, истинных символов Великой Отечественной войны. Машина-боец, как ее еще называют в народе, спасла тысячи жизней блокадного Ленинграда. Без сомнения, юным художникам удалось передать тревожное настроение тех дней, понять, ради чего сражались наши деды и прадеды, запечатлеть память о Великой Победе. В этом и есть большая заслуга их педагогов. Благодарю всех ребят за участие в конкурсе и поздравляю победителей», — сказал Николай Журавлев, подводя итоги конкурса.

В творческом мероприятии приняли участие 34 воспитанника детских домов Костромской области. Лучшие работы будут отправлены в Совет Федерации для участия в межрегиональном конкурс. Его итоги подведут 27 января – в День снятия блокады Ленинграда.

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