К. Косачев выступил на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждалось текущее состояние, задачи и перспективы международных культурных связей российских регионов.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил на XXXVII заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России, которое состоялось под председательством Министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Главная тема повестки дня — развитие культурных связей регионов РФ с иностранными партнерами.

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В ходе встречи обсуждалось текущее состояние, задачи и перспективы международных культурных связей российских регионов, а также вопросы выработки рекомендаций, нацеленных на достижение практических результатов.

Предметом особого обсуждения стали итоги проведенного в Челябинске II Форума глав регионов стран ШОС. В контексте организации следующего Форума, который пройдет в Узбекистане, Константин Косачев предложил подключить к его практической подготовке Совет Федерации как палату регионов.

В ходе работы Совета также затрагивалась тема развития сети общеобразовательных учреждений за рубежом с привлечением российских преподавателей.

Наши партнеры крайне заинтересованы в направлении учителей из субъектов Российской Федерации за рубеж

Вице-спикер СФ отметил важность проработки данного вопроса с российскими регионами.

«Наши партнеры крайне заинтересованы в направлении учителей из субъектов Российской Федерации за рубеж», — подчеркнул Константин Косачев. Эти предложения были поддержаны участниками заседания и вошли в итоговый документ Совета.

XXXVII заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России

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Сергей Лавров

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Константин Косачев

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XXXVII заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России

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XXXVII заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России

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XXXVII заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России

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XXXVII заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России

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Совет глав субъектов РФ при российском МИД был создан в 2003 году по поручению Президента РФ. Его цель — оказание содействия российским регионам в развитии международных и внешнеэкономических связей, а также обеспечение возможности их участия в подготовке предложений по тем или иным внешнеполитическим инициативам. По итогам заседания утверждаются рекомендации, которые направляются Президенту РФ и Правительству РФ, главам субъектов РФ, а также представителям МИД России в регионах.

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