Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Причал#Прогресс М-УМ24.11.2021 12:21

Космодром Байконур готов к запуску модуля «Причал»

Государственная комиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» 24 ноября 2021 года в 16:06:35 по московскому времени. Для 2021 года это будет 19-й космический старт российских ракет-носителей и 2-й российский модуль, запущенный к Международной космической станции.

Совместный расчет организаций Госкорпорации «Роскосмос» в 12:35 мск приступит к заправке ракеты-носителя компонентами топлива (керосин, жидкий кислород, жидкий азот и высококонцентрированная перекись водорода). В 14:55 мск ожидается завершение всех заправочных операций и эвакуация заправочных агрегатов с «нулевой» отметки стартового комплекса.

В это же время специалисты Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили работы по подготовке к выведению на орбиту корабля-модуля «Прогресс М-УМ». Стыковка с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» ожидается 26 ноября 2021 года в 18:26 по московскому времени. Её планируется провести в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

Главным предназначением узлового модуля «Причал» станет расширение возможностей дополнительного наращивания российского сегмента Международной космической станции за счет наличия множества стыковочных узлов. Грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ» должен доставить на борт станции около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также рационы питания для экипажа 66-й долговременной экспедиции.

Прямая трансляция подготовки к пуску и самого старта с комментариями специалистов ракетно-космической отрасли будет доступна на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос» с 15:00 мск 24 ноября.

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