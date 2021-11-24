Е. Бибикова провела «круглый стол» о развитии стационарозамещающих технологий соцобслуживания граждан в субъектах РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Важно сохранить пребывание пожилого человека в привычных домашних условиях, предоставляя при этом всю необходимую медико-социальную помощь и уход, отметила сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области провела «круглый стол» на тему «Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации».

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В обсуждении приняли участие сенаторы РФ Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания Минтруда России Тарас Васько, руководители региональных исполнительных органов власти в сфере социальной защиты, представители общественных, некоммерческих и благотворительных организаций.

«Цель мероприятия — обмен опытом применения лучших стационарозамещающих практик, которые являются альтернативой стационарному социальному обслуживанию и позволяют пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья максимально долго оставаться в привычной, комфортной домашней среде и получать при этом всю необходимую медико-социальную помощь и уход», — отметила Елена Бибикова.

Кроме того, добавила она, предложения регионов позволяют выявить вопросы, требующие решения, в том числе, нормативно-правового регулирования.

По словам сенатора, принципиально важное значение имеет расширение практики применения стационарозамещающих технологий, таких как «Приемная семья», «Заботливый сосед», «Стационар на дому», «Мобильные бригады», «Тревожная кнопка», а также сопровождаемого проживания в специализированных домах для одиноких пенсионеров и семейных пар. Помимо этого, нужно создавать больше пунктов проката средств реабилитации.

Ежегодно социальным обслуживанием на дому и в полустационарной форме, то есть с применением стационарозамещающих технологий, в стране охвачены свыше 1,2 миллиона человек

«Ежегодно социальным обслуживанием на дому и в полустационарной форме, то есть с применением стационарозамещающих технологий, в стране охвачены свыше 1,2 миллиона человек, и именно это компенсирует одинокому пожилому человеку отсутствие родственного ухода и сохраняет его проживание в привычной среде», — сказала Елена Бибикова.

«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Дина Оюн

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Елена Бибикова

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Не менее важным парламентарий считает вопрос поддержки родственного, семейного ухода. Она отметила, что технология «Школа ухода» для родственников и волонтеров набирает в стране все большее распространение.

«Вопрос ухода за пожилыми людьми актуален практически для каждой российской семьи. И организация в нашей стране системы ухода, основанной на взаимодействии органов власти, общественных и некоммерческих организаций, благотворительных фондов, с привлечением подготовленных специалистов и волонтеров, сделали бы старение человека комфортным и благополучным. Необходимость этого отмечена в Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации», — заключила Елена Бибикова.

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