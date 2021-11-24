Д. Гусев обсудил вопросы, связанные со службой призывников из Ненецкого автономного округа на Северном флоте

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провёл рабочую встречу с заместителем командующего Северным Флотом ВМФ России Ю. Трипольским.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа провёл рабочую встречу с заместителем командующего Северным флотом по вооружению, контр-адмиралом Юрием Трипольским.

Мероприятие состоялось в Совете Федерации. Обсуждались вопросы, связанные со службой призывников и контрактников из Ненецкого автономного округа на Северном флоте.

Для наших земляков служба на Северном флоте является престижной. Почти все новобранцы стремятся попасть на надводные и подводные корабли, а также в подразделения береговых войск

Также в ходе беседы речь шла о малом противолодочном корабле «Нарьян-Мар», который является подшефным фрегатом города Нарьян-Мара. Ежегодно на нем проходят срочную службу призывники из НАО.

«Для наших земляков служба на Северном флоте является престижной. Почти все новобранцы стремятся попасть на надводные и подводные корабли, а также в подразделения береговых войск. Многие из них по контракту с Министерством обороны остаются для дальнейшего прохождения военной службы на профессиональной основе», — отметил Денис Гусев.

Денис Гусев провёл рабочую встречу с заместителем командующего Северным флотом по вооружению, контр-адмиралом Юрием Трипольским

1 из 3

Денис Гусев провёл рабочую встречу с заместителем командующего Северным флотом по вооружению, контр-адмиралом Юрием Трипольским

2 из 3

Денис Гусев провёл рабочую встречу с заместителем командующего Северным флотом по вооружению, контр-адмиралом Юрием Трипольским

3 из 3

«Вы с честью выполняете поставленные задачи, служите укреплению оборонного потенциала Российской Федерации и стоите на защите её суверенитета», — подчеркнул сенатор.

В беседе также участвовала член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного органа государственной власти Мурманской области Татьяна Сахарова.

MIL OSI