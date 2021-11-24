Дмитрий Чернышенко отметил высокий уровень вакцинации среди спортсменов, планирующих участие в Олимпийских играх в Пекине

Source: Russia Ministry of Sport

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провёл заседание Организационного комитета по подготовке российских спортсменов к XXIV Олимпийским и XIII Паралимпийским зимним играм 2022 года в Пекине.В заседании приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, представители федераций по олимпийским зимним видам спорта, регионов, где проходит подготовка спортсменов, а также Минфина, Минздрава, ФМБА, Минцифры, Минтранса, МИД, Росавиации и члены Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.Дмитрий Чернышенко отметил, что по поручению Президента Владимира Путина был разработан комплекс мер по повышению эффективности подготовки российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Пекине. На эти цели из федерального бюджета было направлено около 275 млн рублей. Также для участия российских спортсменов в тренировочных и тестовых мероприятий на олимпийских спортивных объектах в Китае, международных спортивных соревнованиях, в том числе для ПЦР-тестирования, было выделено дополнительно из федерального бюджета еще более 400 млн рублей.«Подготовка к Олимпийским играм идёт полным ходом, и мы переходим к финальному её этапу. Утвержден расширенный список кандидатов в олимпийскую сборную. В него включены 600 человек по 13 видам спорта из более 45 регионов страны. Всего Россия претендует на 218 из 261 возможной квоты. В том числе и по семи новым дисциплинам. Окончательное распределение квот состоится в конце января следующего года по итогам выступлений атлетов на официальных соревнованиях сезона», – рассказал Дмитрий Чернышенко.По подготовке к Паралимпийским играм Дмитрий Чернышенко отметил, что в расширенный список российской сборной вошло 126 спортсменов по шести видам спорта. «На сегодняшний день уже завоевано 49 квот, а это 69 спортсменов. Рассчитываем, что ещё шесть атлетов отберутся до конца квалификационного периода, то есть до середины февраля. В окончательный состав сборной могут войти до 75 спортсменов», – добавил он.Вице-премьер отметил работу ФМБА по вакцинации спортсменов, уровень которой среди взрослых атлетов составляет более 85%. Он поручил Минспорту, ФМБА России и общероссийским спортивным федерациям по олимпийским и паралимпийским видам спорта до конца года завершить вакцинацию среди спортсменов, тренеров и сопровождающего персонала. А также организовать медицинское сопровождение атлетов на самом высоком уровне.Министр спорта Олег Матыцин: «Подготовка российских спортсменов к Олимпийским зимним играм осуществляется в соответствии с ведомственным проектом «Пекин 2022» и целевыми комплексными программами подготовки сборных команд Российской Федерации по зимним олимпийским видам спорта, утверждёнными в 2018 году. Предусмотренные проектом показатели по годам реализации выполнены в полном объёме. В том числе выполнен показатель 2021 года – 3-5 место в неофициальном общекомандном медальном зачёте по результатам выступления на чемпионатах мира, где российские спортсмены заняли третье место. По итогам чемпионатов мира прошедшего спортивного сезона наши спортсмены завоевали 40 медалей: 11 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых. За четырёхлетний олимпийский цикл сборные команды по зимним олимпийским видам спорта были полностью обеспечены оборудованием, спортивным инвентарём и экипировкой специального и общего назначения за счет средств федерального бюджета на сумму порядка 1,2 млрд рублей. Мероприятия Единого календарного плана по зимним олимпийским видам спорта ежегодно в среднем обеспечиваются на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Сформирован план заключительного этапа подготовки сборных команд. По 10 видам спорта заключительные тренировочные мероприятия перед Олимпийскими играми пройдут на территории России, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, что поможет нашим командам успешно акклиматизироваться. Важнейшей задачей для нас является сохранение здоровья наших спортсменов в условиях текущей эпидемиологической ситуации».О готовности к Олимпийским играм доложили также президент ОКР Станислав Поздняков и председатель исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.XXIV Олимпийские зимние игры пройдут в Пекине (Китайская Народная Республика) с 4 по 20 февраля 2022 года. В них планируется участие порядка 4000 спортсменов из более 85 стран, которые разыграют 109 комплектов медалей в 13 видах спорта. В июле 2018 года Международный олимпийский комитет объявил о включении семи новых дисциплин в программу Олимпийских игр: одиночные соревнования по бобслею у женщин, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.XIII Паралимпийские зимние игры пройдут с 4 по 13 марта 2022 года в Пекине. Ожидается, что в них примут участие 736 спортсменов из 50 стран. Будет разыграно 78 комплектов медалей в шести видах спорта, что на два комплекта медалей меньше, чем на Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Сокращение медальных дисциплин произошло в сноуборде.

MIL OSI