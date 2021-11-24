В. Бекетов принял участие в открытии в Краснодаре международной выставки сельхозтехники и оборудования «ЮГАГРО 2021»

Source: Russia – Council of the Federation

Выставка стала эффективным инструментом продвижения продукции для агропромышленных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края принял участие в открытии 28-й международной выставки сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО 2021». Мероприятие состоялось в столице Кубани.

Сенатор отметил, что на экспозиции представлена продукция более 640 компаний из 25 стран мира. По его словам, выставка является одной из самых крупных и посещаемых среди подобных отраслевых мероприятий.

ЮГАГРО» — эффективный инструмент продвижения продукции для агропромышленных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств

«ЮГАГРО» — эффективный инструмент продвижения продукции для агропромышленных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств. В ее деловой программе — пленарная сессия, конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы, знакомство с новым ассортиментом сельхозтехники», — сказал парламентарий.

Владимир Бекетов высоко оценил уровень выставки, заметив, что очень важно на одной площадке увидеть все необходимое для аграриев: от новой техники для подготовки площадей для посадки культур — до новинок упаковки выращенной продукции, познакомиться с достижениями науки.

Открытие 28-й международной выставки сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО 2021»

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Владимир Бекетов принял участие в открытии 28-й международной выставки сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО 2021»

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Открытие 28-й международной выставки сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО 2021»

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«Немаловажно и установление личных контактов, обмен мнениями и опытом, переговоры и выстраивание долгосрочных отношений. В рамках Доктрины продовольственной безопасности России перед агропромышленным комплексом страны стоит задача выйти на самообеспеченность по всем основным видам сельхозпродукции. Проведение таких масштабных выставок помогает выполнять поставленную государственную задачу», — подчеркнул сенатор.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Трубилин, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.

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