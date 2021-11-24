А. Яцкин: Совет Федерации будет сопровождать федеральный проект «Чистый воздух» на всех стадиях до его полной реализации в регионах

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ выступил на «круглом столе», посвященном проблемам мониторинга атмосферного воздуха.

В России начата масштабная работа по обеспечению чистоты атмосферного воздуха. Эта задача является государственным приоритетом, потому что речь идет о важнейшем компоненте качества жизни граждан.

Об этом заявил первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области на заседании «круглого стола» по теме «Мониторинг реализации федерального проекта «Чистый воздух» и эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».

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Мероприятие организовано Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В нем приняли участие сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, представители профильных министерств и ведомств, региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообщества, природоохранных организаций.

По словам Андрея Яцкина, для достижения поставленной задачи необходимо выстроить интегрированную систему государственного управления в природоохранной сфере. «И Президент, и законодатели, и экспертное сообщество видят решение проблемы именно на такой системной основе», — отметил парламентарий.

Для эффективного и устойчивого управления окружающей средой в современных условиях необходимо обладать всей полнотой оперативной информации о ее состоянии

«Для эффективного и устойчивого управления окружающей средой в современных условиях необходимо обладать всей полнотой оперативной информации о ее состоянии», — отметил Андрей Яцкин.

Сенатор сообщил, что уже в ближайшее время с Норильска начнется эксперимент по контролю за выбросами в автоматическом режиме, который в дальнейшем в соответствии с поручением Президента, данным в Послании Федеральному Собранию будет распространен на все города федерального проекта «Чистый воздух» и станет масштабируемым компонентом национальной системы экомониторинга. «Совет Федерации уже одобрил соответствующий Федеральный закон, расширяющий эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу на все города, где остро стоит проблема качества воздуха. Соавторами этого закона стала группа сенаторов».

Андрей Яцкин

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«Круглый стол» Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Елена Зленко

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Геннадий Орденов

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Андрей Кислов

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«Круглый стол» Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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«Круглый стол» Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Первый вице-спикер подчеркнул, что Совет Федерации будет сопровождать федеральный проект «Чистый воздух» на всех стадиях до его полной реализации, полноценного развертывания системы экомониторинга в регионах.

С докладами выступили первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов и заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Рамиль Низамов.

По словам Константина Цыганова, федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» находится на пике своей реализации. «Мы заканчиваем подготовку и выдачу квот предприятиям. Кроме того, будет расширена территория эксперимента на города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Эта работа начнется в 2022 году. Территория эксперимента расширяется на 35–38 городов. Перечень городов, сроки, этапы проведения эксперимента, а также целевые показатели снижения в них выбросов устанавливает Правительство РФ. Согласно графику, это произойдет в июне 2022 года».

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии подробно остановился на комплексе мероприятий, направленных на снижение загрязнения воздуха, в сфере промышленного производства, общественного транспорта, сферы ЖКХ. «Конечно, основной эффект даст экологическая модернизация крупных промышленных предприятий».

По мнению Константина Цыганова, эксперимент показал, что существующая нормативная база для реализации проекта «Чистый воздух» нуждается в дополнении и усилении.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области рассказал о внедрении системы контроля воздуха в регионе. По словам сенатора, в рамках федерального проекта предусмотрено пока явно недостаточное количество постов контроля воздуха. Например, в Челябинске определено 73 контрольные точки, а государственных постов предусмотрено 20.

По мнению сенатора, есть необходимость вводить понятия «экологическая ответственность» бизнеса наряду с уже имеющейся «социальной ответственностью». «На примере предприятий Челябинской области мы это реально ощущаем».

Парламентарий рассказал, что в Магнитогорске металлургический комбинат уже приобрел, аккредитовал и интегрировал в единую информационную систему 5 постов и готовит еще один. В Челябинске, первым из предприятий — это Челябинский цинковый завод установил 3 поста и сейчас готовит их к аккредитации.

«Конечно, для распространения этого опыта будет необходимо вносить соответствующие изменения в федеральное законодательство», — сказал Олег Цепкин.

Участники совещания обсудили промежуточные итоги реализации проекта «Чистый воздух», возникающие проблемы и возможные пути их решения.

По итогам совещания председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия отметил активную позицию Минприроды России, профильных ведомств, субъектов Российской Федерации. По словам Алексея Майорова, Совет Федерации как палата регионов будет принимать деятельное участие в реализации проекта.

Было принято решение о проведении в Совете Федерации следующего совещания по тематике реализации проекта в марте – апреле 2022 года.

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