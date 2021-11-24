А. Шевченко провел заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии обсуждались стратегические направления развития Дальнего Востока.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, первый заместитель председателя Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ на тему «Стратегические направления развития Дальнего Востока». Мероприятие состоялось в формате видеоконференции.

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«Ускоренное развитие Дальнего Востока — сегодня один из приоритетов государственной политики страны», — заявил сенатор. Он напомнил, что в прошлом году был принят Указ Президента РФ «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока». На его основе запущена Национальная программа социально-экономического развития региона, рассчитанная до 2035 года. Особый акцент в Национальной программе сделан на повышение качества жизни на Дальнем Востоке до уровня выше среднероссийского. «Из представленных к заседанию материалов видно, что не все выполнено в полном объеме. Такая ситуация недопустима. Все мероприятия программы должны реализовываться в полном объеме», — подчеркнул законодатель. Он рекомендовал Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики усилить контроль за исполнением плана реализации Национальной программы.

По словам сенатора, важным фактором создания комфортных условий жизни на Дальнем Востоке является обеспечение качественной медицинской помощью проживающего там населения. Для этого необходимо учитывать специфику и особенности этого региона. Например, в рамках мероприятий, проведенных в Совете Федерации, представители дальневосточных субъектов говорили о несовершенстве методики, по которой распределяются субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

«Применяемый в указанной методике коэффициент ценовой дифференциации бюджетных услуг имеет предельное значение равное 4,5. Однако у 5 дальневосточных субъектов значение этого коэффициента выше. Данное обстоятельство препятствует получению дальневосточными регионами субвенции в объеме, который им необходим», — пояснил Андрей Шевченко. «В проекте федерального бюджета на очередную «трехлетку» предусмотрено увеличение объема соответствующих субвенций. С 2022 года в субвенции учтено увеличение предельного значения показателя коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг для регионов Дальнего Востока с 4,5 до 5,5», — уточнил он.

Сенатор отметил, что это требует внесения изменений в методику распределения субвенций и обратился к Министерству здравоохранения РФ с предложением ускорить работу по подготовке проекта соответствующего акта Правительства РФ.

Сложной назвал Андрей Шевченко ситуацию с привлечением медицинских и педагогических кадров для работы на Дальнем Востоке. «Для решения этой проблемы необходимо расширять меры поддержки данных специалистов. В том числе, предоставив им возможность приобретать жилье на льготных условиях», — считает парламентарий.

По его словам, одной из ключевых задач, поставленных в Указе Президента, является наращивание жилищного строительства. Реализуемые на территории Дальневосточного федерального округа льготные ипотечные программы сформировали стабильный спрос на современное и качественное жилье. «Для стимулирования здесь строительства доступного жилья необходимо распространить на застройщиков льготы, которые сейчас действуют для инвесторов», — предложил Андрей Шевченко. «Это позволит не только создать условия для привлечения застройщиков, но и повлияет на снижение стоимости жилья в регионе».

Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Андрей Шевченко

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Юрий Архаров

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Баир Жамсуев

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Светлана Горячева

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Анатолий Шевченко

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Сергей Безденежных

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Александр Акимов

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Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Баир Жамсуев

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Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Андрей Шевченко

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Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Как отметил Андрей Шевченко, важным направлением реализации Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока является ускорение экономического роста. Это будет обеспечено за счет повышения инвестиционной привлекательности ключевых отраслей экономики, в том числе судостроительной. «В настоящее время отечественные судоремонтные предприятия из‑за высоких издержек не выдерживают конкуренции с зарубежными верфями». По мнению дальневосточных регионов, выходом из сложившейся ситуации могло бы стать установление нулевой ставки налога на добавленную стоимость на все виды судоремонта. Сенатор полагает, что Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики необходимо совместно с Минпромторгом России детально проработать этот вопрос и как можно скорее предложить внести необходимые изменения в законодательство.

Еще одна важная отрасль для Дальнего Востока – деревообрабатывающая, указал председатель Комитета СФ. «Необходимо привлекать и поддерживать инвесторов, готовых вкладываться в создание современных деревообрабатывающих предприятий, создавать необходимые транспортную, производственную, логистическую инфраструктуры, модернизировать уже существующие предприятия», — сказал он.

Андрей Шевченко обратил особое внимание на проблемы транспортной обеспеченности региона. По оценкам экспертов, около 40 процентов населения Дальнего Востока не удовлетворены авиационной доступностью. Средств, выделяемых на программу субсидирования авиаперевозок, не достаточно для удовлетворения потребностей дальневосточников. «Решение данного вопроса требует системного подхода. Необходимо не только увеличить финансирование программы, но и проработать вопрос о совершенствовании механизма предоставления субсидии», — отметил сенатор.

По мнению Андрея Шевченко, также должны быть приняты меры по сохранению малых аэропортов и посадочных площадок в удаленных и труднодоступных местностях, к которым в настоящее время предъявляются строгие сертификационные требования. «Возможно, стоит смягчить эти требования, но без ущерба для обеспечения безопасности. Транспортная безопасность, жизнь и здоровье наших граждан должны оставаться главным приоритетом в этой и любой другой работе», — сказал сенатор.

Андрей Шевченко подчеркнул, что для достижения цели государственной политики по ускорению экономического развития и повышению качества жизни населения Дальнего Востока необходима слаженная работа и плотное взаимодействие региональных властей и федеральных министерств.

Сенатор также поддержал инициативу о выпуске ежегодного сборника материалов, посвященного актуальным вопросам развития Дальнего Востока и Арктики.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о направлениях работы ведомства, о разработке новых инструментов и подходов к решению вопросов социально-экономического развития дальневосточного региона. Он подчеркнул, что при этом необходимо учитывать особенности каждого из субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области остановился на проблемах и потенциале развития северного оленеводства, в частности, на мерах государственной поддержки отрасли. Сенатор обратил внимание и на возможные риски в развитии этой отрасли.

По итогам заседания заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области подчеркнула, что реализация Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока — один из приоритетов государственной политики страны.

Ключевыми направлениями вице-спикер считает обеспечение качественной медицинской помощью проживающего в регионе населения. В этом вопросе сенатор отметила несовершенство методики распределения субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, из‑за которого пять дальневосточных субъектов не получают денежные средства в необходимом объеме.

«В проекте федерального бюджета на следующие три года предусмотрено увеличение размера соответствующих субвенций. Также с 2022 года в субвенции будут учтены недостатки при подсчёте коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг для регионов Дальнего Востока», — прокомментировала Галина Карелова, подчеркнув, что эти изменения требуют внесения корректировок в порядок распределения субвенций.

В обсуждении приняли участие сенаторы Российской Федерации, заместитель Министра транспорта РФ Александр Пошивай, первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, первый заместитель Министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, представители других министерств и ведомств, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, общественных организаций и экспертного сообщества.

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