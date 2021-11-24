А. Новьюхов: В Думе Югры обсудили вопросы, напрямую касающиеся социально-экономического благополучия жителей региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Комитета Думы Югры по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Александр Новьюхов НовьюховАлександр Вячеславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках работы в регионе принял участие в заседании Комитета Думы Югры по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству.

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Сенатор отметил, что на мероприятии рассматривались вопросы градостроительной деятельности, земельных и жилищных отношений, радиационной безопасности, благоустройства территорий муниципальных образований региона.

Обсуждался также законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Документ внесен Правительством РФ в Государственную Думу.

В дискуссии участвовали депутаты регионального парламента, руководители профильных ведомств.

Александр Новьюхов в рамках работы в регионе принял участие в заседании Комитета Думы Югры по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству

«Большое количество вопросов, которые обсуждались на заседании Комитета, напрямую касаются социально-экономического благополучия населения автономного округа. В условиях непростой экономической ситуации совместная работа органов исполнительной и законодательной власти могут обеспечить поступательное развитие нашего субъекта», — подвёл итоги заседания Александр Новьюхов.

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