26 ноября в Сочи состоятся трёхсторонние переговоры Владимира Путина с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Source: President of Russia – Kremlin

По инициативе главы Российского государства 26 ноября 2021 года в Сочи состоятся трёхсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева Алиев Ильхам ГейдаровичПрезидент Азербайджана и Никола Пашиняна Пашинян НиколПремьер-министр Республики Армения , приуроченные к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.

Планируется рассмотреть ход реализации договорённостей лидеров трёх стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Предусмотрены также отдельные беседы В.Путина с И.Алиевым и Н.Пашиняном.

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