Ю. Архаров принял участие в «круглом столе» о совершенствовании медпомощи пациентам с орфанными заболеваниями

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в Общественной палате Российской Федерации.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области принял участие в «круглом столе» на тему «10 лет «орфанному» законодательству в России: история и перспективы развития». Мероприятие прошло в Общественной палате Российской Федерации.

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Обсуждались актуальные вопросы развития федерального и регионального законодательства в сфере организации медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями, темпы создания и улучшения лечебных центров, а также способы реализации потребностей пациентов с редким диагнозом в медицинской помощи и лекарственном обеспечении.

Юрий Архаров в своем выступлении рассказал о работе Комитета СФ в данном направлении. Сенатор проинформировал о заседаниях рабочей группы по вопросам повышения доступности лекарственной помощи пациентам с редкими заболеваниями, затронул тему диагностики и лечения орфанных болезней. Он также сообщил о деятельности Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».

«Несмотря на позитивные изменения в организации медицинской помощи орфанным больным, есть ряд нерешенных вопросов, требующих нормативно-правового регулирования, дополнительного финансирования лекарственного обеспечения и развития системы оказания помощи таким пациентам», — отметил парламентарий.

Юрий Архаров принял участие в «круглом столе» на тему «10 лет «орфанному» законодательству в России: история и перспективы развития»

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Юрий Архаров

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Юрий Архаров принял участие в «круглом столе» на тему «10 лет «орфанному» законодательству в России: история и перспективы развития»

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Участники «круглого стола» подвели итоги работы по организации лечения редких заболеваний, а также определили наиболее важные и перспективные направления развития на ближайшие годы.

В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных учреждений здравоохранения, органов здравоохранения субъектов РФ, фармакологических компаний, пациентского сообщества.

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