Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС23.11.2021 15:46

Фрагмент ракеты Falcon 9 сблизится с МКС на расстояние 5,5 км

По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), 25 ноября 2021 года в 07:18 по московскому времени ожидается сближение с Международной космической станцией фрагмента американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2019 году.

По данным российских специалистов, минимальное расстояние между станцией и данным объектом составит почти 5,5 км. Ситуация находится под контролем Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС. Экипаж экспедиции МКС-66 работает в обычном режиме.

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