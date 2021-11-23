С. Митин принял участие в международном форуме «Биржевой товарный рынок 2021»

Source: Russia – Council of the Federation

Рекомендации форума будут способствовать обеспечению российских аграриев достаточным объемом минеральных удобрений, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в ежегодном международном форуме Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи «Биржевой товарный рынок 2021».

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В своем приветствии Сергей Митин отметил, что за последние годы форум стал одной из наиболее авторитетных площадок страны для обсуждения вопросов биржевого товарного рынка, конструктивной дискуссии власти и бизнеса. Парламентарий подчеркнул, что темпы развития АПК во многом будут определяться долгосрочными условиями и предсказуемостью цен на минеральные удобрения для российских аграриев. Это, по мнению сенатора, определяет особое внимание Совета Федерации и его профильного Комитета к данным вопросам.

Сергей Митин обратил внимание, что Россия занимание 2-е место в мире по производству минеральных удобрений — в 2020 году рекордные 54,7 млн тонн. По данным отраслевой ассоциации, за последние 5 лет компаниями инвестировано в отрасль более 1,3 трлн руб. В ближайшее время планируется инвестировать еще около 2 трлн руб.

«При этом, несмотря на рост использования удобрений за последние 10 лет в 2,2 раза, уровень их внесения остается существенно ниже нормы — 52–53 кг при норме 70 кг/га», — отметил парламентарий.

В текущем году, по словам сенатора, аграрии столкнулись со значительным ростом цен на минеральные удобрения – в январе-феврале на 20–70 проц. по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Благодаря действиям Правительства и отраслевого министерства удалось на время поддержать баланс интересов производителей удобрений и их потребителей.

Сергей Митин отметил, что активизировалась работа товарно-сырьевой биржи – объем биржевых торгов удобрениями на сегодняшний день превысил 1 млн тонн, около 900 тыс. тонн из которых продано в 2021 году. «Это результат планомерной работы Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи, ФАС России, Минпромторга и Минсельхоза России по популяризации биржевой торговли удобрениями», — подчеркнул парламентарий.

На сегодняшний день на бирже реализуют свою продукцию все крупнейшие российские производители минеральных удобрений. По словам Сергея Митина, всего на бирже можно приобрести удобрения, поставка которых может быть осуществлена в 45 субъектов Российской Федерации.

Сенатор отметил, что предстоит усилить работу по дальнейшему увеличению объемов биржевой торговли удобрениями, по работе дилерской сети поставщиков, достаточности складских помещений и полувагонов для обеспечения логистики.

Парламентарий проинформировал о результатах «круглого стола», прошедшего на площадке Совета Федерации, с участием всех заинтересованных министерств и ведомств, отраслевого сообщества, производителей минеральных удобрений. Подготовлены конкретные рекомендации, утвержденные Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, рассказал он.

Сергей Митин выразил уверенность, что инициативы и конкретные рекомендации, выработанные в ходе работы форума, будут способствовать решению важной государственной задачи — обеспечения российских аграриев достаточным объемом минеральных удобрений по приемлемым для них ценам.

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