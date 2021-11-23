С. Лукин: Пандемия придала импульс ускоренному развитию цифровой трансформации в банковской сфере

Source: Russia – Council of the Federation
Чтобы достичь поставленной цели, необходимо было сформировать современную законодательную базу в области регулирования цифровой экономики.
В рамках региональной недели член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного органа власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области совместно с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, ГусевАлександр ВикторовичГубернатор Воронежской области мэром Воронежа Вадимом Кстениным, управляющим Отделением по Воронежской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Романом Костянским принял участие в открытии первого флагманского офиса нового формата одного из ведущих банков страны.
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«Пандемия повлияла на экономику, но вместе с тем придала импульс ускоренному развитию цифровой трансформации, особенно в банковской сфере», — отметил Сергей Лукин.
Повседневная жизнь людей кардинально изменилась, и на банковские предприятия банковской легла огромная ответственность – бесперебойное обеспечение потребностей населения в финансовых услугах и работы экономики. Существенная часть платежей перешла в онлайн-каналы, возросла потребность в дистанционных сервисах.
Перед страной стоит приоритетная задача – в короткие сроки создать собственную конкурентоспособную цифровую инфраструктуру
«Если два года назад на федеральном уровне мы говорили о том, что перед страной стоит приоритетная задача – в короткие сроки создать собственную конкурентоспособную цифровую инфраструктуру, то сейчас уже есть весомые результаты», — напомнил сенатор.
Сергей Лукин совместно с губернатором Воронежской области Александром Гусевым принял участие в открытии первого флагманского офиса нового формата одного из ведущих банков страны
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Сергей Лукин совместно с губернатором Воронежской области Александром Гусевым принял участие в открытии первого флагманского офиса нового формата одного из ведущих банков страны
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Сергей Лукин совместно с губернатором Воронежской области Александром Гусевым принял участие в открытии первого флагманского офиса нового формата одного из ведущих банков страны
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Сергей Лукин совместно с губернатором Воронежской области Александром Гусевым принял участие в открытии первого флагманского офиса нового формата одного из ведущих банков страны
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Сергей Лукин совместно с губернатором Воронежской области Александром Гусевым принял участие в открытии первого флагманского офиса нового формата одного из ведущих банков страны
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Чтобы достичь поставленной цели, необходимо было сформировать современную законодательную базу в области регулирования цифровой экономики, принять порядка семидесяти законопроектов, регламентирующих цифровизацию различных областей жизни, из них около тридцати – относительно финансовых процессов. По словам парламентария, на текущий момент значительная часть этой работы уже проделана, принят ряд федеральных законов и нормативно-правовых актов, позволяющих осуществить рывок в цифровое будущее.
«Трансформация банковской деятельности неизбежна при переходе к цифровой экономике. При этом важно не просто создать уникальные экосистемы, запустить удобные сервисы и услуги, перевести операции в онлайн-режим, но и помнить о высокой социальной ответственности перед гражданами нашей страны», — подчеркнул Сергей Лукин.