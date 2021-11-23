Source: Russia – Council of the Federation

Заседание прошло в режиме видеоконференции.

Члены делегации Совета Федерации в Парламентской Ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) приняли участие в прошедшей 22 ноября 2021 года в онлайн-формате 58-й Генеральной Ассамблее ПАЧЭС.

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В составе делегации — заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Мурат Хапсироков, ХапсироковМурат Крым-Гериевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Владимир Бекетов. БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края

Парламентарии отметили, что Россия заинтересована в дальнейшем развитии многостороннего экономического сотрудничества в регионе, нацеленного на мир, стабильность и процветание государств-членов ЧЭС (Черноморского экономического сотрудничества).

В качестве исполняющего обязанности главы национальной делегации Алексей Кондратенко также принял участие в заседании Постоянного комитета ПАЧЭС при обсуждении организационных вопросов деятельности Ассамблеи. Сенатор подтвердил готовность российской стороны провести следующую Генеральную Ассамблею в соответствии с ротацией председательства.

Владимир Бекетов

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Алексей Кондратенко

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Сенаторы приняли участие в работе 58-го Пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС

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Сенаторы приняли участие в работе 58-го Пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС

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Владимир Бекетов

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Сенаторы приняли участие в работе 58-го Пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС

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В рамках пленарного заседания парламентарии обсудили и одобрили доклады по таким темам как «Сотрудничество в области фармацевтической промышленности в государствах-членах ЧЭС», «Ускорение цифровизации и инновационного развития с целью повышения эффективности законодательного процесса и степени транспарентности парламентской деятельности», «Цели и задачи сотрудничества в сфере образования в Черноморском регионе после пандемии» и соответствующие рекомендации, которые будут представлены на рассмотрение Совета министров иностранных дел ЧЭС.

Ассамблея одобрила Отчет о деятельности и ратифицировала мандаты новых членов. Была заслушана информация о работе Организации ЧЭС и связанных с ней органов — Черноморского банка торговли и развития, Международного центра Черноморских исследований (МЦЧИ), Союза автотранспортных ассоциаций государств-членов ЧЭС и Сети Черноморских университетов.

По завершении Ассамблеи председательство в ПАЧЭС перешло к российскому парламенту.

В период председательства Федерального Собрания Российской Федерации в ПАЧЭС приоритетными направлениями станут энергетическая безопасность и расширение товарооборота и транспортных потоков. При этом одной из принципиально важных задач будет деятельность, направленная на избежание политизации работы ПАЧЭС, предотвращение использования этой важной площадки для продвижения конъюнктурных или конфронтационных сюжетов.

Следующая 59-я Генеральная Ассамблея ПАЧЭС пройдет в июне 2022 года.

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