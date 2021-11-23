Source: Russian Federation State Statistics Service

В 2021 году в стране прошла сельскохозяйственная микроперепись. Она охватила все сельхозпредприятия, некоммерческие товарищества, фермерские хозяйства, а также индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, и часть личных подсобных хозяйств.

Собран уникальный массив информации о текущем состоянии агросектора – одного из наиболее важных и значимых секторов экономики, от которого зависит социальное самочувствие и безопасность жителей России.

Федеральная служба государственной статистики 26 ноября проводит круглый стол «Сельхозперепись: данные, которых ждут». Участники обсудят, какие данные о сельском хозяйстве России наиболее востребованы, в какие сроки и в каких форматах они будут представляться.

В рамках круглого стола выступят заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам, представители научного и экспертного сообщества, отраслевых союзов и объединений, органов власти и бизнеса, а также международных организаций.

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