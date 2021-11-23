Рост внимания к вопросам экологии ограничивает развитие сланцевой отрасли

Source: Gazprom in Russian

Релиз

23 ноября 2021, 18:45

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о перспективах развития отрасли сланцевого газа и сжиженного природного газа (СПГ) в различных регионах мира, возможностях и угрозах для компании.

На заседании было отмечено, что добыча сланцевого газа в 2020 году велась лишь в нескольких странах мира. При этом на США пришлось 95% добытого газа. Согласно актуальным прогнозам, можно ожидать, что развитие сланцевой отрасли в масштабах США не будет наблюдаться ни в одной другой стране даже в долгосрочной перспективе.

При этом на фоне роста значения экологической повестки сланцевый газ, добываемый с применением технологии гидроразрыва пласта, приобретает статус «грязного» источника энергии. В связи с этим отмечены случаи отказа покупателей от планов по импорту СПГ из США, а также выхода экологически ответственных международных компаний из сланцевых активов.

В Китае добыча сланцевого газа в 2020 году оказалась на треть ниже государственного целевого показателя, что объясняется сложным геологическим строением сланцевых месторождений в стране и низкой экономической эффективностью их разработки.

В Европе развития добычи газа из сланцевых залежей не ожидается.

«Газпром» также не планирует производство газа из сланцев в связи с высокой обеспеченностью доказанными запасами газа на традиционных месторождениях, освоение которых более эффективно и с экономической, и с экологической точек зрения.

В части развития мировой отрасли СПГ было отмечено, что в 2021 году на фоне решения о расширении мощностей по производству СПГ в Катаре динамика принятия окончательных инвестиционных решений по реализации новых проектов восстановилась. Одновременно с этим в 2021 году были перенесены окончательные инвестиционные решения по ряду заводов СПГ в Северной Америке и Африке, а отдельные проекты по производству СПГ были отменены.

В 2021 году существенные объемы СПГ были перенаправлены на высокодоходные азиатские рынки, что привело к сокращению предложения газа в Европе и стало одной из главных причин значительного роста цен в регионе. Ситуация 2021 года подтвердила, что поставки СПГ по краткосрочным контрактам не могут обеспечивать энергетическую безопасность стран-импортеров газа.

В 2020 году Россия заняла четвертое место в списке экспортеров СПГ с показателем около 40 млрд куб. м. С учетом ввода новых проектов, в том числе крупнейшего в Северо-Западной Европе завода СПГ в районе п. Усть-Луга и комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе КС «Портовая», наша страна в долгосрочной перспективе усилит свои позиции на мировом рынке СПГ. При этом было отмечено, что при развитии отечественной СПГ-отрасли необходимо учитывать интересы государства, обеспечивая приоритетность поставок природного газа российским потребителям и не допуская конкуренции между российскими экспортерами газа на зарубежных рынках.

В 2021 году получила дальнейшее распространение практика поставок СПГ с нулевым углеродным следом. Группа «Газпром» в текущем году поставила из своего портфеля две углеродно-нейтральные партии СПГ, произведенного в России.

Ожидается, что в перспективе все больший объем СПГ будет использоваться в качестве топлива для морского, речного и автомобильного транспорта.

Правлению поручено продолжить работу по оценке перспектив развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира.

Справка

В марте 2021 года «Газпром» поставил первую в Атлантическом бассейне углеродно-нейтральную партию сжиженного природного газа. Покупателем выступила компания Royal Dutch Shell.

В октябре 2021 года компания «Сахалин Энерджи» («Газпром» — 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation —10%), оператор проекта «Сахалин-2», произвела отгрузку первой партии углеродно-нейтрального сжиженного природного газа с производственного комплекса «Пригородное». Покупателем выступила японская компания Toho Gas.

Управление информации ПАО «Газпром»

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