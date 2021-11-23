Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин23.11.2021 16:30

Россия и Турция обсудили перспективы сотрудничества в исследовании космоса

Делегация Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической промышленности во главе со специальным представителем Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в космосе, генеральным директором Дмитрием Рогозиным 22-23 ноября посетила с рабочим визитом Турецкую Республику.

Представители Госкорпорации «Роскосмос» встретились с руководством Министерства промышленности и технологий Турции и Турецкого космического агентства. Принимающую сторону возглавляли Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк и президент Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым. Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества и наметили практические шаги по их реализации.

Отдельно партнеры остановились на подготовке Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Этот документ должен стать договорно-правовой базой для дальнейшей совместной работы.

Соглашение позволит двум странам развивать взаимовыгодное сотрудничество в пилотируемой космонавтике, создании космической техники, научных исследованиях в космосе, планетарных исследованиях, дистанционном зондировании Земли, мониторинге космического пространства, спутниковой навигации, телекоммуникации и связи.

Прошедшая встреча стала продолжением совместной работы представителей космических секторов России и Турции.

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