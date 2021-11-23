Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Причал#Прогресс М-УМ23.11.2021 09:20

Резервный день в подготовке «Причала» к запуску

На стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур подходит к завершению подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ», который запланирован на 24 ноября 2021 года. Сегодня — резервный день в подготовке к старту ракеты космического назначения Союз-2.1б / Прогресс М-УМ.

В понедельник, 22 ноября, прошли работы по графику второго стартового дня. Итогом стали успешные генеральные испытания — проверка функционирования систем комплекса с имитацией полета ракеты-носителя до отделения корабля. Во вторник пройдут «проливки» — проверки на герметичность трубопроводов, по которым будет выполняться заправка ракетным топливом.

В среду утром специалисты космодрома начнут работы по программе пускового дня. В полдень по московскому времени начнется заседание Государственной комиссии, на котором будут рассмотрены результаты испытаний, проводимых с ракетой-носителем и грузовым кораблем-модулем в течение трех стартовых дней. Члены комиссии оценят готовность изделия к заправке компонентами топлива и пуску в назначенное время.

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