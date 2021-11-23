Проект «МЫ ЗА! СПОРТ», реализуемый при грантовой поддержке Минспорта России, мотивирует работников предприятий к активным занятиям спортом

Source: Russia Ministry of Sport

В 43 регионах страны при грантовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации реализуется проект «МЫ ЗА! СПОРТ».

В 2021 году этот проект стал одним из победителей грантового конкурса Министерства спорта Российской Федерации. Конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» проводится Минспортом России ежегодно с 2019 года. В 2021 году победителями конкурса стали 29 некоммерческих организаций.

Идея проекта «МЫ ЗА! СПОРТ» принадлежит Российскому физкультурно-спортивному обществу «Спартак». Участники проекта – работники крупных, средних и мелких предприятий и государственных учреждений. Цели проекта – развитие массового спорта и физической культуры среди работающего населения; систематизация организации физкультурно-спортивной работы на предприятиях; увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой.

Проект направлен на вовлечение в активные занятия спортом и укрепление здоровья работников с помощью создания для них доступной и персонифицированной системы регулярных занятий по ходьбе, бегу, плаванию под руководством профессиональных тренеров, проведения мотивирующих к занятиям спортом мероприятий (конкурсы и челленджи), а также поддержки и пропаганды практик здорового образа жизни. Всего в течение проекта участники пройдут 584 очные тренировки. Стать участником проекта можно пройдя регистрацию на сайте мэксмызаспорт.рф.

Проект реализуется с минимальными затратами времени работников, «подстраиваясь» под рабочий график и распорядок дня, привлекая к занятиям спортом весь трудовой коллектив организации, а также членов их семей.

Тройка лидеров по количеству регистраций в проекте: Ростовская область, Республика Удмуртия и Калининградская область.

Лидеры по физической активности:

– ходьба: Пермский край, Москва и Нижегородская область;

– плавание: Пермский край, Республика Дагестан, Владимирская область;

– бег: Владимирская, Калужская и Ростовская области.

Участники проекта с удовольствием посещают занятия и делятся своими впечатлениями с коллегами. На сегодняшний день уже проведено 314 очных тренировки.

Для участников также проведены брифинг «МЫ ЗА! СПОРТ», на котором был дан старт проекту; мотивационные сессии о роли спорта в жизни и развитии бизнес-компетенций через спорт; мастер-классы по психологии спорта; еженедельные прямые онлайн-эфиры с профессиональными тренерами.

Впереди участников проекта ожидают очные тренировки по бегу, ходьбе и плаванию, мастер-классы по рациональному питанию и здоровому образу жизни, мотивационные сессии о личностном росте и о роли спорта для развития карьеры, прямые онлайн-эфиры с тренерами и брифинг с подведением итогов проекта.

Пресс-служба Минспорта России

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