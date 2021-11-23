Правоприменительную практику изменений в закон об особо охраняемых природных территориях рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Е. Зленко провела совещание.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа провела совещание, посвященное мониторингу правоприменительной практики закона об изменениях в закон об особо охраняемых природных территориях и отдельные законодательные акты РФ.

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В мероприятии участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков, ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым представители профильных министерств и ведомств, региональных органов государственной власти, научных и общественных организаций.

Елена Зленко отметила, что в соответствии с поручением Совета Федерации Комитет СФ осуществляет мониторинг реализации закона об изменениях в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты РФ, который вступил в силу 10 января 2021 года.

Она пояснила, что этот закон ввел в гражданский оборот и обеспечил использование по целевому назначению земельные участки населенных пунктов, полностью включенных в границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Закон затрагивает имущественные права и интересы более 2 млн человек, создает условия для развития населенных пунктов и обеспечивает сохранения экосистем.

«Для его реализации потребуется принять комплекс нормативных правовых актов, в том числе внести изменения в положения об особо охраняемых природных территориях, поставить на кадастровый учет границы населенных пунктов, внести изменения в правила землепользования и застройки населенных пунктов. Для выполнения поставленных задач нам необходимо объединить усилия всех уровней власти, органов местного самоуправления, обеспечить согласованные действия при реализации прямых норм закона, внесудебный порядок решения вопросов на местах», — сказала Елена Зленко.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Она подчеркнула, что Совет Федерации осуществляет строгий парламентский контроль за реализацией норм закона и является площадкой для обсуждения всех проблемных вопросов, выработки путей их решения, обеспечения реализации принятых решений. «Сегодня нам необходимо подвести первые итоги правоприменительной практики и определить «болевые точки». Прошу регионы более активно участвовать в этой работе, направить свои замечания и предложения в проект итогового документа».

Статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России Алексей Бутовецкий напомнил, что после принятия обсуждаемого закона и подзаконных актов важную роль сыграл совместный документ Росреестра, Минприроды, Минимущества и Минстроя о применении положений закона в части разграничения государственной собственности на землю и в части согласования правил землепользования и их застройки. Он также обозначил ряд проблем, среди которых – неснятые ограничения в обороте по тем населенным пунктам, которые одновременно включены в территории из списков всемирного наследия ЮНЕСКО. Также возникают сложности, когда частично охраняемая природная территория пересекается с населенным пунктом.

Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды РФ Ирина Маканова проинформировала о разработке нормативных правовых актов в рамках реализации указанного закона. Ряд из них уже принят, в работе находится постановление об утверждении перечня видов социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов на территории национальных парков и их охранных зон. «В настоящий момент этот документ находится на площадке Правительства».

Она отметила, что ведомство ведет работу по согласованию социально-экономической деятельности на территории ООПТ. Также, по ее словам, в настоящее время на проработке в Минприроды находится более 30 положений об особо охраняемых природных территориях, в которые вносятся изменения в соответствии с указанным законом.

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации Антон Головин рассказал о ситуации с нарушениями природоохранного законодательства. «Зачастую для развития населенных пунктов или реализации инвестиционных проектов под видом расширения площади особо охраняемых территорий происходит запрещенное законом изъятие земель природного заповедного фонда. В ряде субъектов РФ региональными органами власти принимаются незаконные решения по снятию ограничений с земель таких территорий, что пресекается только после прокурорского вмешательства или обжалования в суде общественными экологическими организациями».

На совещании выступили исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ярославской области Роман Колесов и министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская, которые рассказали о ситуации в своих регионах в контексте обсуждаемых проблем.

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