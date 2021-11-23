О. Ковитиди: Необходим комплексный подход, направленный на развитие российского уголовного законодательства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол» на тему «О проекте Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации».

Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству было организовано проведение «круглого стола» на тему «О проекте Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации», которое состоялось под председательством председателя подкомитета по вопросам судебной власти, прокуратуры, защиты прав и свобод граждан Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди. КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым

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В работе приняли участие ведущие отечественные ученые–правоведы, представители ведущих вузов России.

Участники совещания выслушали доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, отметившей актуальность и своевременность поднятого вопроса. «Настало время осмыслить накопленный за последние десятилетия опыт, – отметила Уполномоченный по правам человека в РФ, – для того чтобы повысить гарантии прав и свобод человека, в том числе в сфере уголовно-процессуального права». Модератор совещания Ольга Ковитиди поддержала выступающего, отметив, что в существующих реалиях необходимо не точечное совершенствование, а комплексный подход, направленный на развитие российского уголовного законодательства и уголовно-правовой доктрины.

Парламентарий отметила, что одним из приоритетных направлений развития национальной правовой системы является принятие мер по предупреждению и профилактике преступности на законодательном и правоприменительном уровнях. В последующем эта позиция была поддержана рядом выступающих ученых.

По мнению Ольги Ковитиди, вопрос о необходимости принятия единых концептуальных подходов в уголовно-правовом законодательстве является не новым, но чрезвычайно актуальным. В частности, сенатор напомнила, что в 2012 году по инициативе Общественной палаты РФ был разработан проект Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации. «Этот документ заслуживает внимания, поскольку стал первым шагом для проведения согласованной политики государства в области борьбы с преступностью. Однако в данном проекте не было уделено должного внимания обеспечению взаимной согласованности и непротиворечивости предлагаемых изменений. Сегодня нужен четкий и понятный план, поскольку уголовная политика России направлена как на регулирование уголовно-правовых, так и иных правоотношений, затрагивающих различные аспекты борьбы с преступностью, а также на установление и устранение причин и условий, которые способствуют совершению преступлений, – подчеркнула сенатор, – поскольку уголовная политика должна отличаться комплексным и системным подходом».

В ходе выступлений участниками «круглого стола» было отмечено, что с расширением применения IT-технологий все чаще возникают новые информационные угрозы, связанные с достижением криминальных и иных противоправных целей.

Также была отмечена необходимость прогнозирования того, какие изменения в области преступности повлечет совершенствование соответствующих уголовных норм.

Научно-практическую конференцию «О проекте концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации»

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Научно-практическую конференцию «О проекте концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации»

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Научно-практическую конференцию «О проекте концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации»

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В ходе работы «круглого стола» его участники – ученые, юристы-правоведы – отметили актуальность темы и обсудили широкий круг вопросов, касающихся необходимости доктринальной концепции уголовно-правовой политики РФ, в частности уголовного законодательства, проблем уголовно-исполнительной системы, реализации функций государства как приоритета уголовно-правовой политики, совершенствования оперативно-розыскного законодательства, уголовной политики в сфере обеспечения беспрепятственного осуществления адвокатской деятельности, а также проблемные вопросы назначения наказания несовершеннолетним. Также были затронуты темы декриминализации как одного из направлений уголовно-правовой политики, преференций для лиц, совершивших преступление впервые.

По итогам круглого стола в течение двух недель будет выработан проект Рекомендаций, который будет представлен в Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству для учета в дальнейшей работе.

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