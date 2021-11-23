Определены победители конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» в номинации «Лучшие проекты в сфере физической культуры и спорта»

Source: Russia Ministry of Sport

Итоги ежегодного конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» подвели в Аналитическом центре в рамках международной конференции «Практика применения проектного управления».

В этом году по инициативе Министерства спорта Российской Федерации в конкурсе была представлена новая номинация «Лучшие проекты в сфере физической культуры и спорта», в которой приняли участие проекты государственных и муниципальных учреждений, региональных правительств и муниципальных органов власти, региональных спортивных федераций.

Представленные на конкурс проекты участников продемонстрировали высокий интерес к применению современных инструментов управления в сфере физической культуры и спорта в проектах, направленных на развитие видов спорта, создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование активного образа жизни.

Награды победителям вручил заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Минспорта России Сергей Картошкин.

Первое место в номинации «Лучшие проекты в сфере физической культуры и спорта» занял проект «Умный спортивный парк «За Саймой» – шаг на пути к умному городу» Администрации города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа. По мнению жюри конкурса проект интересен системным взаимодействием с инвестором, подрядчиком и заказчиком. Это проект о том, как бизнес-подход и инструменты проектного управления, используемые бизнес-партнёрами, значительно повышают эффективность реализации муниципального проекта. Проект является частью большого проекта в новой повестке ХМАО – повестки ESG – когда деятельность государства экологична, соответствует ожиданиям населения и реализуется при его активном участии. Руководитель проекта – начальник Управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации Сургута Светлана Петрик.

Второе место занял проект «Развитие в Краснодарском крае национального вида спорта «Поясная борьба корэш» регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация корэш России» в Краснодарском крае. Данный проект не только о том, как с помощью профессиональных управленцев-волонтёров выстроить правильную систему работы по развитию вида спорта в регионе, но и о том, как используя креативный потенциал активных участников, продолжать развитие даже в условиях локдауна. Кроме примеров качественного выполнения формальных этапов проекта в срок, менеджеры подают личный пример своей активностью и участием в спортивных мероприятиях. Применяемая система управления проектом может быть в дальнейшем применена в деятельности других федераций, что повысит качество управления развитием видов спорта в целом. Руководитель проекта – Юрий Денисов, глава регионального отделения Федерации корэш России в Краснодарском крае – Адель Конеев.

Третье место присуждено проекту «Создание молодёжного event-пространства для организации занятий экстремальными видами спорта и варгеймингом» Администрации Калининского района Санкт-Петербурга. Проект интересен организацией и управлением межведомственным взаимодействием, централизованной поддержкой Региональным проектным офисом Санкт-Петербурга. Практика организации такого взаимодействия и системы работы по привлечению ресурсов сторонних программ и проектов для решения вопросов и задач развития физической культуры и массового спорта имеет хороший потенциал для изучения и тиражирования. Четыре органа власти, шесть подведомственных организаций, 19 ссузов, четыре эксперта федерального уровня – это неполный перечень участников проекта. Руководитель проекта – Анастасия Новопольцева.

Среди проектов, не вошедших в финал, отдельно стоит отметить проект «Шагаем весело (развитие северной ходьбы)» Черняховского клуба северной ходьбы Калининградской области. Это проект о том, как с помощью общественных экспертов старшего возраста построить эффективную системную работу в данной целевой аудитории. Руководитель проекта – экскурсовод-краевед Ольга Сидоренко.

Пресс-служба Минспорта России

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