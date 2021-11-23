Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Космодромы#Байконур#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ723.11.2021 11:50

На Байконуре устранено замечание к разгонному блоку «Бриз-М» для запуска спутников «Экспресс»

Специалисты ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке «Бриз-М», который будет использован для выведения на целевые орбиты телекоммуникационных космических аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 92А-50 Байконура проведена заменена приборного оборудования разгонного блока, завершены его электрические испытания. В зале сборки ракеты-носителя находится готовый «пакет» из трёх ступеней «Протона-М» для стыковки с космической головной частью.

Ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М» разработаны и серийно изготавливаются ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. Начиная с 1965 года состоялось 425 пусков различных модификаций ракеты «Протон».

Модернизированная ракета-носитель «Протон-М» с улучшенной системой управления, более высоким уровнем эксплуатационных характеристик и экологических показателей эксплуатируется с 2001 года. «Протон-М», оснащенный разгонным блоком «Бриз-М», выводит на геостационарную орбиту полезную нагрузку массой до 3,3 тонны и свыше 6 тонн — на геопереходную орбиту.

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