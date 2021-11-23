Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный#Ангара23.11.2021 17:39

Завершились испытания двух систем газоснабжения для Ангары на Восточном

Специалисты Космического центра «Восточный (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили автономные испытания двух систем технологического газоснабжения на унифицированном техническом комплексе космодрома Восточный.

В рамках создания космического ракетного комплекса «Амур» (стартовый комплекс для ракет-носителей «Ангара») испытания прошли две системы газоснабжения: система выдачи сжатых газов потребителю и система производства и хранения сжатых газов. После оформления всех необходимых документов обе системы будут приняты в эксплуатацию.

Следующим этапом модернизации технического комплекса станут автономные испытания ещё двух систем газоснабжения в монтажно-испытательных корпусах космических аппаратов и ракеты-носителя.

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