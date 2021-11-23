Г. Карелова провела заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов

Source: Russia – Council of the Federation

В 2022 году Совет Федерации продолжит участие в работе по совершенствованию мер государственной поддержки НХП, заверила вице-спикер СФ.

В Совете Федерации состоялось очередное заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов (НХП) в Российской Федерации.

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Мероприятие провела заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Временной комиссии СФ по сохранению и развитию НХП в Российской Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Вице-спикер СФ отметила положительную динамику отрасли, подчеркнув, что практически все регионы страны увеличили объемы производства изделий народных художественных промыслов. По ее словам, прогнозный показатель объема произведенной продукции в 2021 г. выходит на доковидный уровень и составляет 7,8 млрд руб., что в перспективе выше показателя 2019 года на 0,1 млрд руб., а также предварительно превышает показатель 2020 года на 1,1 млрд руб. Кроме того, сенатор сообщила, что количество субъектов НХП за отчетный период выросло до 392 организаций и 877 индивидуальных предпринимателей.

Сенатор напомнила, что в сентябре по инициативе Министерства культуры РФ и с учетом предложений Временной комиссии СФ утверждена Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, в рамках которой впервые народные художественные промыслы и ремесла приобрели правовой статус в российском законодательстве.

Цель Концепции — развитие национальной креативной экономики, основанной на человеческом капитале и историко-культурном наследии народов Российской Федерации

По словам Галины Кареловой, цель Концепции — развитие национальной креативной экономики, основанной на человеческом капитале и историко-культурном наследии народов Российской Федерации. В свою очередь итоговый документ дал старт совместной комплексной работе органов государственной власти, министерств и ведомств по совершенствованию законодательной базы, внесению изменений в государственные программы и национальные проекты.

Кроме того, вице-спикер СФ сообщила, что в 2021 году предприятиям из федерального перечня из бюджета были выделены субсидии на сумму 599 млн руб., а также оказана государственная поддержка некоммерческим организациям в размере 66,22 млн руб. на реализацию общеотраслевых проектов в сфере НХП.

Заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации

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Галина Карелова

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Заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации

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Ольга Хохлова

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Заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации

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Александр Пронюшкин

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Лилия Гумерова

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Заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации

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Заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации

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Заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации

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Елена Зленко

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Сергей Митин

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Елена Авдеева

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Заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации

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Сергей Горняков

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Петр Тултаев

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Заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации

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Заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации

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Заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации

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Заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации

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Ольга Хохлова

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Подводя итоги Международного года креативной экономики в России, сенатор отметила, что тема народных художественных промыслов была представлена на 22 региональных, а также на 14 международных и федеральных мероприятиях, включая Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и Евразийский женский форум.

Галина Карелова заверила, что в 2022 году Совет Федерации продолжит участие в работе по совершенствованию мер государственной поддержки НХП и нормативной базы в целях сохранения и развития народных художественных промыслов.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, эксперты.

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