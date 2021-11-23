Г. Карелова: В 2021 году мы ожидаем восстановление туристического потока на 80–85 процентов

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ приняла участие в совещании по перспективам развития внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области.

В Совете Федерации состоялось совещание на тему «Перспективы развития внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области».

В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и представители органов власти Воронежской области и бизнеса.

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Участники оценили инвестиционный климат туристической отрасли в Воронежской области, представили проекты в рамках детского и социального туризма, обсудили дальнейшее взаимодействие между органами государственной власти, местного самоуправления и представителями коммерческих структур.

В ходе совещания Галина Карелова назвала туристическую сферу одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. Она напомнила, что в 2020 году граждане совершили 37 млн поездок по стране, что на 43 процентов ниже уровня предыдущих лет.

При этом сенатор отметила высокий темп восстановления внутреннего туризма благодаря своевременным мерам системной поддержки туристической отрасли от государства. «В этом году ожидается восстановление общего турпотока на 80–85 процентов от показателей 2019 года», — сообщила вице-спикер СФ.

Совет Федерации уделяет особое внимание туристической отрасли. Для восстановления и развития туризма в весеннюю сессию был одобрен ряд федеральных законов, касающихся аттестации работников отрасли, единого федерального реестра турагентов, развития сельского туризма

Галина Карелова напомнила, что в сентябре текущего года утверждена государственная программа «Развитие туризма», на реализацию которой в проекте федерального бюджета заложены средства в объеме 168 млрд руб. на период до 2024 г. Она выразила надежду, что каждый из субъектов РФ, в том числе и Воронежская область, станут активными участниками данной программы.

«Совет Федерации уделяет особое внимание туристической отрасли. Для восстановления и развития туризма в весеннюю сессию был одобрен ряд федеральных законов, касающихся аттестации работников отрасли, единого федерального реестра турагентов, развития сельского туризма», — отметила вице-спикер СФ.

Рабочее совещание на тему «Перспективы развития внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области»

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Рабочее совещание на тему «Перспективы развития внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области»

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Рабочее совещание на тему «Перспективы развития внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области»

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Также на контроле, добавила она, находится проблема правового регулирования деятельности гостевых домов, объем зарабатываемых средств которых, по оценкам экспертов, достигает 10 млрд руб. в год. «Ожидаем, что разработанный Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) проект федерального закона станет одним из следующих шагов в области совершенствования законодательной базы и поддержки качественных туристических услуг в стране», — подчеркнула заместитель Председателя СФ.

Сенатор подробно остановилась на перспективном национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого на федеральном уровне ведется комплексная работа совместно с регионами, включая Воронежскую область. Она сообщила, что государством для развития туристической инфраструктуры, повышения качества и доступности предоставляемых потребителю услуг планируется выделить денежные средства в объеме 500 млрд руб. на период до 2030 года. «С учетом внебюджетных средств эта сумма может достичь 2 триллионов рублей», — прокомментировала Галина Карелова.

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