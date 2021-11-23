Source: Gazprom in Russian

Релиз

23 ноября 2021, 19:20

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о развитии производства водорода в Российской Федерации и потенциале его использования.

Было отмечено, что развитие водородной энергетики в России важно как для декарбонизации отечественной промышленности, так и для участия в мировом рынке водорода в качестве экспортера. Актуальность направления увеличивается и в связи с климатической повесткой в мировой экономике и энергетике.

«Газпром» планирует участвовать в реализации пилотных проектов водородной энергетики в России. Совместно с профильными министерствами компания разработала проект «дорожной карты» для высокотехнологичной области «Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа». В настоящее время проект документа передан в Министерство энергетики для дальнейшего утверждения в Правительстве РФ.

«Газпром» рассматривает водород в качестве одного из средств снижения углеродного следа поставок природного газа, а также в качестве коммерческого продукта. Для реализации инновационных проектов и разработки комплексных решений в области водородных технологий на основе природного газа была учреждена специализированная компания ООО «Газпром водород».

Правлению поручено обеспечить выполнение работ, направленных на развитие водородной энергетики и декарбонизации на основе природного газа.

Справка

На предприятиях Группы «Газпром» в настоящее время ежегодно вырабатывается более 350 тыс. тонн водорода и водородосодержащего газа, который используется для получения различных видов продукции.

5 августа 2021 года распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция развития водородной энергетики в РФ.

13 октября 2021 года Правительство РФ и ПАО «Газпром» подписали Соглашение о намерениях в целях развития высокотехнологичной области «Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа».

Управление информации ПАО «Газпром»

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