В. Матвиенко: Российско-китайские отношения являются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР.

Российско-китайские отношения являются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. Совместная работа позволила вывести их на самый высокий за всю историю уровень и надеяться на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Смотрите также

Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на Седьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Его провели сопредседатели Комиссии — Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и первый заместитель Председателя Государственной Думы Иван Мельников.

Валентина Матвиенко отметила, что 2021 год — юбилейный для российско-китайских отношений. «20 лет назад был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который заложил фундаментальные принципы для развития нашего диалога в новом тысячелетии. Считаю, что двусторонний документ по праву можно назвать эталонным примером закрепления договорённостей. На фоне неопределённости и турбулентности в мировых делах договор сохраняет и сегодня свою актуальность. В этом велика заслуга лидеров наших стран — Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина».

20 лет назад был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который заложил фундаментальные принципы для развития нашего диалога в новом тысячелетии

По словам Валентины Матвиенко, большой потенциал заложен в экономических связях, параллельном и скоординированном развитии Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь». «В настоящее время для этого созданы все необходимые организационные предпосылки. Заключено соответствующее соглашение с Евразийским экономическим союзом, ведёт работу Совместная комиссия. Теперь стоит задача перевести нашу совместную деятельность в русло отраслевого сотрудничества, выработать общие проекты».

Седьмое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Всекитайским собранием народных представителей Китайской Народной Республики

1 из 9

Седьмое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Всекитайским собранием народных представителей Китайской Народной Республики

2 из 9

Седьмое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Всекитайским собранием народных представителей Китайской Народной Республики

3 из 9

Константин Косачев

4 из 9

Андрей Шевченко

5 из 9

Владимир Джабаров

6 из 9

Андрей Климов

7 из 9

Юрий Архаров

8 из 9

Седьмое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Всекитайским собранием народных представителей Китайской Народной Республики

9 из 9

Законодатели двух стран могли бы проработать механизмы предоставления гарантий таким проектам, считает Валентина Матвиенко. «Как палата регионов Совет Федерации заинтересован и держит на постоянном контроле тему межрегионального сотрудничества. Знаю, что и в Китае повышенное внимание уделяется развитию территорий. О перспективных проектах сотрудничества России и Китая речь шла на первой конференции руководителей органов законодательной власти субъектов РФ и собраний народных представителей регионов КНР, которая состоялась в онлайн-формате 13 июля 2021 года». Глава СФ уверена, что новый формат совместной работы должен стать регулярным.

Валентина Матвиенко подчеркнула значимость работы Межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая. «Она приносит ощутимые результаты: в прошлом очень непростом для экономик многих стран году товарооборот российского Дальнего Востока с КНР увеличился на 3,3 процента, составив почти 11 миллиардов долларов. Продолжают развиваться и перспективные проекты в транспортной сфере».

Россия и Китай поддерживают взаимодействие в рамках многосторонних парламентских площадок, важное место среди которых занимают Межпарламентский союз и Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, сказала глава СФ. Она высказала убежденность в необходимости «парламентского измерения» ШОС и БРИКС.

В оценке глобальных проблем позиции России и Китая похожи, отметила Валентина Матвиенко. «Мы выступаем за соблюдение международного права. Исходим из недопустимости подмены общепризнанных норм правилами, выдуманными небольшим числом стран на основе сиюминутных эгоистических интересов. Мы рассматриваем политику санкций со стороны США и Евросоюза как проявление недобросовестной конкуренции с целью замедлить технологическое и экономическое развитие. И обладаем весомым инструментом парламентской дипломатии, чтобы совместно противодействовать этим нездоровым дискриминационным мерам. Категорически осуждаем вмешательство в дела суверенных государств».

Касаясь попыток внешнего вмешательства и использования дискриминационных мер, глава СФ сказала, что пандемия коронавируса не стала исключением. «Россия не раз, в том числе и на самых авторитетных международных площадках, подчёркивала важность налаживания международного взаимодействия в период пандемии, обеспечения равного, справедливого и открытого доступа к инновационным медицинским технологиям и вакцинам, необходимость взаимного признания вакцин».

Символично, что 2021 год, объявленный в России Годом науки и технологий, совпал с проведением перекрёстных годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества, подчеркнула Валентина Матвиенко. «Россия готова оказать поддержку в реализации амбициозных научных проектов. Среди них, например, создание Международной научной лунной станции».

Глава СФ отметила большой интерес к научному сотрудничеству в молодёжной среде. «Крепнет взаимодействие российских и китайских университетов, как столичных, так и региональных. Это хороший задел для реализации российско-китайской дорожной карты по сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций, рассчитанной до 2025 года».

Отдельное место в межпарламентском диалоге занимают вопросы региональной безопасности, сказала Председатель верхней палаты российского парламента. «Особенно печально слышать риторику конфронтации со стороны коллег по парламентскому сообществу. В частности, считаю неприемлемыми призывы с высоких трибун к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине. Подобные высказывания противоречат духу парламентаризма, так же как и олимпийским принципам», — заявила Валентина Матвиенко.

Председатель Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу отметил, что двусторонние отношения демонстрируют высокую динамику. Он высказался за дальнейшее активное развитие взаимовыгодных отношений между приграничными регионами РФ и КНР. Ли Чжаньшу также сообщил, что законодательные органы Китая и России укрепляют взаимное политическое доверие, продвигают практическое сотрудничество и способствуют развитию дружбы между народами обеих стран. Важную роль в этом играют межпарламентские комиссии по сотрудничеству, подчеркнул он.

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Иван Мельников проинформировал, что со стороны нового состава палаты будет обеспечена полная преемственность российско-китайских отношений в рамках межпарламентского сотрудничества с ВСНП.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл считает, что межпарламентские связи России и Китая являются все более существенным компонентом стратегического взаимодействия между двумя странами. «Нам удалось продвинуться в согласовании позиций по развитию межрегионального сотрудничества, взаимодействию деловых структур, общественных организаций и простых граждан. Рассчитываем развить этот продуктивный диалог». По его словам, сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы, представляющие самые различные регионы России, поддерживают курс на дальнейшее развитие наших межгосударственных и межпарламентских отношений.

В ходе заседания парламентарии двух стран рассмотрели вопросы сотрудничества в борьбе с СОVID-19, обменялись практиками в части противодействия внешнему вмешательству во внутренние дела и обеспечения национальной безопасности, рассмотрели российско-китайское приграничное и межрегиональное сотрудничество в торгово-экономической и научно-технической сфере, развитие высокотехнологичных совместных предприятий.

В работе Межпарламентской комиссии приняли участие председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края депутаты Государственной Думы, депутаты Всекитайского собрания народных представителей КНР.

MIL OSI