Встреча с Президентом Палестины Махмудом Аббасом

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, а также ближневосточная проблематика с учётом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию.

* * *

Начало российско-палестинских переговоров

В.Путин: Уважаемый господин Президент!

Очень рад Вас видеть. Мы, безусловно, должны регулярно встречаться, поддерживать наши отношения.

Очень важно обмениваться текущей, актуальной информацией по тому, как складывается обстановка на Ближнем Востоке в целом и на палестинском треке в частности. Поэтому хочу прежде всего выразить Вам благодарность за то, что Вы приняли приглашение.

Мы понимаем, в какой ситуации все мы живём, в том числе и палестинский народ сегодня. Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряжённой ситуации в регионе, с соседями, ещё и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку.

Вы знаете, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы поддержать Палестину по этому направлению: предоставляем соответствующие медицинские препараты, вакцины, в Палестину выезжают наши специалисты и медики.

У нас абсолютные цифры товарооборота пока небольшие, но всё-таки мы наблюдаем рост, несмотря на все эти проблемы, больше чем на 30 процентов за предыдущий год.

К сожалению, из-за этой пандемии произошёл сбой в работе межправкомиссии – нужно, конечно, выстраивать эту работу как можно быстрее.

Но самое главное, что я хотел бы сказать: позиция Российской Федерации на палестинском направлении по вопросам урегулирования палестинской проблемы остаётся неизменной. Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совета Безопасности Организации Объединённых Наций на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в этом регионе, на основе двух независимых государств. И мы, конечно, будем работать в этом направлении, как бы это ни было сложно.

Я думаю, что в ходе сегодняшней встречи, уважаемый господин Президент, мы с Вами подробнее обменяемся информацией о том, что сейчас происходит, какова актуальная ситуация на данный момент времени, и вместе подумаем о том, что можно сделать для движения вперёд.

Очень рад Вашему визиту, господин Президент.

Добро пожаловать.

М.Аббас Аббас МахмудПрезидент Государства Палестина (как переведено): Спасибо Вам большое за приглашение.

Мы всегда ценим Вашу роль, Вашу позицию [по отношению] к нам, к палестницам.

MIL OSI