А. Майоров: Важно сформировать стратегические подходы к поддержке отрасли общественного питания в стране

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили меры по развитию отрасли в целях обеспечения реализации положений Доктрины продовольственной безопасности РФ.

В Совете Федерации состоялось совещание «О мерах по развитию отрасли общественного питания в целях обеспечения реализации положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации». Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Провел заседание председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор подчеркнул, что продовольственная безопасность страны – один из основных вопросов ведения профильного Комитета Совета Федерации. Он напомнил, что Президент России Владимир Путин Указом от 30 января 2010 года утвердил Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации.

«Доктрина — документ стратегического планирования, в котором отражены официальные взгляды на цели, задачи и основные направления государственной социально-экономической политики в области обеспечения продовольственной безопасности», — отметил Алексей Майоров.

«Продовольственная безопасность — необходимое условие реализации стратегического национального приоритета — повышения качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения», — сказал он.

При этом глава Комитета СФ обратил внимание, что вопросу развития инфраструктуры общественного питания в Доктрине уделено значительное место. «Фактическая обеспеченность населения, в том числе объектами общественного питания, применяется при расчете одного из ключевых индикаторов документа — физической доступности продовольствия», — добавил он. К основным направлениям государственной политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности отнесено создание условий для увеличения числа объектов общественного питания, уточнил парламентарий. «Очень важно в сфере обращения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия увеличить количество торговых объектов, реализующих продовольственные товары, в том числе сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, которые соответствуют установленным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и иным требованиям, и объектов общественного питания, функционирующих на конкурентной основе», — считает он.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Андрей Кислов

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Сенатор отметил, что Правительством РФ был разработан и утвержден Распоряжением от 9 июня 2020 года План мероприятий по реализации положений Доктрины. «Этот документ содержит норму о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти с сенаторами по реализации плана мероприятий по реализации положений Доктрины и наш Комитет применяет ее на практике в рамках проведения парламентских мероприятий и парламентского контроля».

Сейчас важно, считает Алексей Майоров, помочь участникам рынка, федеральным и региональным органам государственной власти, ответственным за развитие отрасли, сформировать стратегические подходы к ее поддержке. «Ведь пандемия показала, что, несмотря на внешнее благополучие отрасли, имеются значительные проблемы, и принятые меры государственной поддержки не в полной мере затронули эту категорию предприятий».

«Отрасль общественного питания для нас важна как один из каналов сбыта для отечественной продукции АПК, прежде всего для малых форм хозяйствования», — подчеркнул законодатель.

По его словам, необходимо рассмотреть реализацию через отраслевые организации продукции таких перспективных направлений отечественного АПК как органическая продукция и российская винодельческая продукция, а также региональных брендов в части продуктов питания.

Алексей Майоров заверил, что по итогам совещания будут подготовлены рекомендации Правительству РФ, федеральным и региональным органам государственной власти, в том числе в части внесения в план по реализации Доктрины продовольственной безопасности пункта, направленного на развитие отрасли общественного питания.

В обсуждении темы заседания приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, профессионального сообщества, эксперты.

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