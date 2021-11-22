Ю. Валяев принял участие в организации военно-спортивного турнира в Еврейской автономной области

Source: Russia – Council of the Federation
В мероприятии участвовали представители Юнармии, ДОСААФ, учащиеся казачьих классов.
Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области принял участие в проведении в Биробиджане военно-спортивного турнира «Воины света, Воины добра».
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Мероприятие было организовано областным штабом Юнармии, отделением ДОСААФ России по ЕАО, Свято-Никольским казачьим храмом Биробиджана при поддержке Управления МВД России по региону, городского казачьего общества. Турнир прошел в праздник Собора Архистратига Михаила — покровителя воинов России.
Выступая с приветственным словом к участникам, Юрий Валяев подчеркнул, что это мероприятие способствует патриотическому воспитанию молодых людей, которые в скором времени станут защитниками Отечества.
Парламентарий отметил, что на турнир собрались 15 команд, среди которых — кадеты Юнармии, ДОСААФ, юные казаки из Биробиджана, Октябрьского и Смидовичского районов ЕАО, а также из казачьего колледжа Амурской области. Участники состязались в спортивном метании ножа, стрельбе из пневматической винтовки и других видах военно-спортивных дисциплин.
Юрий Валяев принял участие в организации военно-спортивного турнира в Еврейской автономной области
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Юрий Валяев принял участие в организации военно-спортивного турнира в Еврейской автономной области
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Юрий Валяев принял участие в организации военно-спортивного турнира в Еврейской автономной области
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Юрий Валяев принял участие в организации военно-спортивного турнира в Еврейской автономной области
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Юрий Валяев принял участие в организации военно-спортивного турнира в Еврейской автономной области
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Юрий Валяев принял участие в организации военно-спортивного турнира в Еврейской автономной области
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Юрий Валяев принял участие в организации военно-спортивного турнира в Еврейской автономной области
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Юрий Валяев принял участие в организации военно-спортивного турнира в Еврейской автономной области
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По завершении турнира призерам были вручены дипломы и кубки, а также памятные призы от сенатора. «Ребята показали, что истинные ценности защитника Отечества для них уже стали нормой жизни. Видно их искреннее желание учиться и совершенствоваться в военно-прикладных видах», — сказал Юрий Валяев.